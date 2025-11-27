Serie B – L’Assigeco si rinforza sotto canestro: ufficiale la firma di Simon Anaekwe

Energia, atletismo e un grande senso del rimbalzo. L’UCC Assigeco Piacenza è felice di comunicare di aver siglato un accordo fino al termine della stagione con l’atleta nigeriano classe 2001 Simon Obinna Anaekwe, che aveva iniziato l’annata sportiva con la TAV Treviglio Brianza Basket.

La carriera

Pivot di 204 cm per 98 kg, nativo di Ibidan (Nigeria), Simon Anaekwe arriva in Italia nel 2017 grazie alla chiamata di Vado Ligure, dove completa la formazione cestistica italiana maturando esperienze a livello giovanile e in Serie C Silver, per poi disputare la stagione 2019/2020 alla Pallacanestro Angri in Serie C Gold. L’annata seguente vive la prima di tante avventure in Serie B firmando per Ruvo di Puglia, prima di dividersi nel 2021/2022 tra Bernareggio e Sant’Antimo, dove rimane anche per la parte iniziale di una stagione seguente chiusa a Sala Consilina, portando in dote 6.7 punti e 7 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

Dopo l’annata 2023/2024 in Serie B Interregionale a Sestri, torna in Serie B Nazionale con la Virtus Imola, mettendo in mostra tutto il suo potenziale con 7.8 punti con il 58% da due e 6.9 rimbalzi di media a partita, registrando inoltre il suo massimo in carriera per rimbalzi catturati in una singola gara, 17 in una sfida esterna contro Capo d’Orlando.

Per i primi mesi di questa stagione sportiva ha vestito la maglia della TAV Treviglio Brianza Basket, affrontando l’Assigeco proprio qualche giorno fa da avversario, sfiorando la doppia-doppia con 8 punti e 9 rimbalzi. Adesso la firma con il club biancorossoblu, da tempo vigile sul mercato alla ricerca di un sostituto per sopperire alla prolungata assenza dell’infortunato Federico Pirani.

Le parole di Simon Obinna Anaekwe (giocatore)

“Sono davvero emozionato e felice di entrare a far parte della famiglia Assigeco. Avevo già conosciuto l’ambiente del Campus durante alcuni provini nell’estate 2021 e ne avevo conservato un ottimo ricordo, in più tanti amici mi hanno parlato benissimo della società. Non vedo l’ora di dare il mio contributo, lavorare al massimo e far divertire il pubblico. Ho già parlato con il coach e mi sento molto in linea con la sua idea di gioco: per me è una grande opportunità”.

“Siamo davvero felici dell’arrivo di Simon. È un lungo di grande qualità con eccellenti doti fisiche, presenza a rimbalzo e capacità di correre il campo: caratteristiche che si integrano perfettamente con le nostre esigenze. Un ringraziamento alla società e al direttore sportivo Alessandro Pagani, che è stato impeccabile nel portare a termine l’operazione”.

Le parole del DS Pagani

“Dopo l’infortunio di Pirani siamo sempre stati molto attenti sul mercato e abbiamo colto al volo l’opportunità di inserire Simon all’interno del nostro roster. È un giocatore con caratteristiche che al momento ci mancavano, atletico, dinamico e un grande rimbalzista. Già durante l’estate 2021 lo avevamo valutato qui al Campus durante alcuni provini estivi e, anche se all’epoca militavamo in Serie A2, abbiamo continuato a seguirlo nelle sue esperienze. Siamo felici di dargli ufficialmente il benvenuto: non avrà difficoltà a inserirsi in questo gruppo di ragazzi straordinari. L’obiettivo, salvo problematiche a livello burocratico, è averlo in campo già domenica nella sfida casalinga contro Orzinuovi”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy