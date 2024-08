Ragazza trova una scatola accanto al cassonetto dei rifiuti, all’interno due cuccioli abbandonati: sono salvi

Un gesto crudele, ma un finale a lieto fine. I fatti sono accaduti nei pressi di Bobbio. Una donna si è recata ai cassonetti allestiti lungo la strada provinciale per Lagobisione per gettare la spazzatura. Accanto a uno dei cassonetti ha notato una scatola chiusa, elemento anomalo tanto da destare la curiosità e il sospetto della donna, la quale ha aperto lo scatolone di cartone per controllare.

All’interno erano presenti due cuccioli di cane, stremati dal caldo ma fortunatamente ancora vivi. Qualcuno aveva deciso di chiuderli in quella scatola per gettarli come fossero spazzatura. La donna subito li ha portati a casa dove la famiglia intera li ha accolti e rifocillati per poi avviare le procedure del caso, allertando i soccorsi.

Ora i cagnolini si trovano al canile di Piacenza, a disposizione di chi fosse interessato ad adottarli dopo il periodo di isolamento sanitario. Prima del trasferimento al canile, i veterinari hanno visitato e microchippato i due cuccioli. Ora si cerca di capire chi sia l’autore di questo atroce gesto.