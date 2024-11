Comizio di De Pascale in piazza Cavalli, gli attivisti contro l’abbattimento degli alberi in Cittadella lo contestano

“Tutte belle parole per un posto al sole, poi non fanno nulla. Nel DNA tutti i politici sono bravissimi con bla bla bla”. Con queste parole la comunità degli attivisti ambientalisti commenta la contestazione avvenuta ieri sera in piazza Cavalli durante il comizio di Michele de Pascale, candidato presidente della Regione Emilia-Romagna per il Pd.

Gli attivisti che in queste settimane si sono battuti contro il taglio degli alberi in Cittadella hanno iniziato una vera e propria contestazione, in particolare rivolta alla presente Katia Tarasconi. Si sono vissuti anche momenti di tensione, fortunatamente contenuti senza pericolose escalation.

“Chiusura di campagna elettorale dei Civici con de Pascale Presidente a Piacenza! Piazzetta piena di sostenitori, un Michele de Pascale in forma smagliante ha gestito benissimo la situazione dei ben 30 “rivoltosi”: “solo una persona in Emilia-Romagna non ha mai dato diritto di parola”, ha detto riferendosi a Mussolini. Grazie a Katia Tarasconi, Maria Rattotti, Mirco Marchesini e Manola Gruppi, alla prossima! Domenica e lunedì barrate CIVICI!”. Questo il commento del candidato Emanuele Maffi, in lista per la civica di De Pascale.