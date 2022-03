La musica di Domenico, William e Costantino consacrata in un disco, il progetto dei genitori dei ragazzi deceduti in Trebbia: “Non potevamo disperdere questa loro eredità” – AUDIO

Un cofanetto contenente 35 canzoni, le stesse canzoni che Domenico Di Canio, William Pagani e Costantino Merli, avevano composto nel corso degli anni, frutto della loro passione per la musica. Parliamo dei ragazzi deceduti nel tragico incidente stradale del 10 gennaio scorso. Insieme a loro Elisa Bricchi: i quattro giovani erano caduti nel fiume Trebbia, nei pressi di Calendasco, perdendo la vita. Amici legati dall’amore per il rap, supportati dallo studio di registrazione che William aveva allestito a Castel San Giovanni. Nel corso del tempo i tre amici hanno prodotto e scritto tanto, proprio per questo motivo i genitori hanno deciso di valorizzare l’attività dei propri ragazzi.

Il progetto si chiama “Oorigine – Libertà degli angeli”, un cofanetto contenente 3 cd, (due di Domenico, in arte Dome e uno di Costantino, in arte Milions). I cd saranno uniti a un piccolo libro contenente i testi delle canzoni, foto, pensieri di chi li ha conosciuti.

“Noi ora abbiamo solo questo, la loro musica e le loro canzoni. Passavano le loro giornate nello studio di William a Castel San Giovanni ed è proprio lì che sono nate le loro canzoni. Eravamo abituati ai loro ritmi e ai loro testi, ci fa male ascoltare i loro brani ma allo stesso tempo ci fa bene”, spiega il padre di Domenico, Carmine Canio.

“Costantino / Milions aveva scritto una canzone per Elisa, dopo averle dichiarato il proprio amore, un brano ricco di significato e pensieri profondi. Una canzone che ci vuole far capire come il loro amore abbia vinto su ogni cosa, anche sulla loro stessa mancanza”, spiega la mamma di Costantino.

E proprio questa canzone sarà nei prossimi giorni in rotazione sulle frequenze di Radio Sound.

“Loro hanno lavorato con passione e non volevamo lasciare questo loro lavoro chiuso in un computer”, spiega Paolo, padre di William. “Il cofanetto dovrebbe uscire il 21 giugno in allegato con Libertà: il ricavato del progetto andrà in beneficenza, magari per aiutare i rifugiati ucraini. Volevamo portare avanti i loro progetti”.