Basket – Locardi: “Podenzano è una realtà piena di entusiasmo. Futuro? Vogliamo crescere” – AUDIO

Ambizione e lavoro: sono queste le parole che muovono la quotidianità del Podenzano Basket. La piccola società piacentina di basket ha iniziato l’annata 2021-22 a fari spenti, ma in poco tempo – attraverso uno miglioramento capillare – è riuscita a guadagnarsi una certa autorità, sia a livello senior (Serie D) che per quanto riguarda le categorie Junior. Al microfono di RadioSound ce ne ha parlato Andrea Locardi, responsabile del lavoro sul campo in casa gialloblù ed ex assistente di coach Ceccarelli in Serie A2 con l’Assigeco Piacenza.

Coach, come sta crescendo questa società?

Siamo partiti da molto lontano. Quando ho firmato a luglio per Podenzano, la nostra squadra era composta da due giocatori. L’obiettivo iniziale era la salvezza, ma partita dopo partita siamo cresciuti e ora siamo ai playoff. D’ora in avanti proveremo a fare un passettino in avanti: sognare non costa niente. Il presidente e il vice-presidente stanno facendo un lavoro veramente straordinario. A livello giovanile stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, mentre il mini-basket ha dei numeri in vertiginoso aumento. Il progetto e il percorso intrapreso ci rendono orgogliosi.

Serie D – Dopo 5 vittorie consecutive, la sconfitta con Novellara

Arrivavamo da 5 splendide vittorie, però venerdì sera (25 marzo, ndr) Novellara ha meritato i due punti. Ci hanno messo in difficoltà, soprattutto dopo il primo periodo (vinto 18-13 da Podenzano), obbligandoci a giocare lontano da canestro e rendendoci la vita molto difficile.

coach Locardi

E il futuro?

Dobbiamo crescere step by step ed evitare di fare il passo più lungo della gamba.

