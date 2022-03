Alimentazione, il Presidente AMPAS Luca Speciani: “Sano stile di vita e qualità del cibo per avere una buona salute” – AUDIO

Alimentazione, il Presidente AMPAS Luca Speciani: “Sano stile di vita e qualità del cibo per avere una buona salute”. Il medico, agronomo alimentarista e co-fondatore della Sim società Italiana di medicina è stato ospite a Piacenza della manifestazione sul Pubblico Passeggio di sabato 26 marzo.

AMPAS è un’ associazione di medici per un’alimentazione di segnale – spiega il Dottor Speciani. La vera via per mantenere una buona salute è attraverso un sano stile di vita, quindi alimentazione, movimento fisico, psiche e non attraverso l’uso e abuso di farmaci. Oggi purtroppo la medicina sta seguendo una china discendente verso un abuso di farmaci. C’è l’anti mal di testa o di pancia, ma non servono mai a nulla queste cose perché creano solo tanti malati cronici. Noi proponiamo di fare cultura conoscenza e consapevolezza su questi aspetti seguendo il più possibile rimedi naturali e le modifiche di stile di vita.

Qual è l’approccio alimentare innovativo?

E’ un approccio che prevede un’alimentazione normocalorica e normoproteica. Noi ci concentriamo non sulle calorie per far dimagrire come accade in altre diete, ma soprattutto sulla qualità del cibo e sugli abbinamenti tra i vari alimenti. E’ una proposta di alimentazione innovativa che si basa comunque sulle più recenti basi scientifiche. Niente di campato in aria. In questi anni abbiamo visto varie diete con indicazioni che possono anche far male alle persone, invece noi cerchiamo di curare l’equilibrio dell’alimentazione. In particolare deve essere sana e che può essere gestita tutti i giorni della vita. Il messaggio forte è che si può stare bene solo attraverso uno stile di vita, anche alimentare, corretto.

Alimentazione, il Presidente AMPAS Luca Speciani: AUDIO INTERVISTA