Smog, scattano le misure emergenziali: divieto di circolazione anche per i diesel euro 5

10 Dicembre 2025 Redazione FG Attualità
A seguito dell’odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 stop anche ai diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico – già in essere dal lunedì al venerdì – per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all’Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili. 

