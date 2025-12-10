Nuovo ospedale, il comitato contrario: “Nessuna certezza, commissione tecnica e CIPESS non si sono ancora espressi” – AUDIO

Si torna a parlare del futuro nuovo ospedale di Piacenza. Alcune settimane fa l’amministrazione comunale e l’Ausl avevano effettuato i primi carotaggi, era sembrato un po’ il segnale definitivo del via alla costruzione della nuova struttura. Ma secondo il comitato “Salviamolospedale” non sarebbe così. Il comitato, fin dall’inizio, si batte contro la costruzione del nuovo nosocomio, trovando più opportuna invece la riqualificazione di quello già esistente.

Lo spiega Augusto Ridella, referente del comitato.

“Sembra che sia stata costituita la commissione tecnica. Attenzione che la commissione tecnica ha il compito di valutare il progetto, o meglio i tre progetti delle tre imprese che oggi hanno fatto un’offerta. Ma attenzione che è una valutazione che deve rispettare dei parametri dettati dalla legge. Quando si ricorre al partenariato pubblico privato ci sono delle norme anche di natura finanziaria. Allora, io se fossi membro di questa commissione direi: scusate, ma come fate a dire che l’ospedale si farà? Noi dobbiamo ancora decidere”.

Il punto chiave, infatti, è proprio il partenariato pubblico privato. Il 2 ottobre scorso erano arrivate tre proposte progettuali da parte di operatori economici già selezionati in precedenza nell’ambito del percorso di Partenariato Pubblico Privato (PPP). Il soggetto privato che dovesse aggiudicarsi l’appalto gestirebbe alcuni servizi, non prettamente sanitari, all’interno della nuova struttura.

“Se hanno già deciso lo dicano. Poi, ammesso e non concesso che arrivi la delibera favorevole, non è finita qui, perché questa delibera deve andare al CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile). Teniamo presente che è sulla base dell’osservazione del CIPESS, e la forte dei conti ha bloccato il ponte sullo stretto, per cui ci sono due passaggi”, spiega Ridella.

“Questo è un parere vincolante, capite bene che se il Comitato Interministeriale dovesse dire che quel progetto non sta in piedi, mi sembra molto difficile che si possa andare avanti”.

Nei mesi scorsi, il comitato aveva anche presentato un esposto alla Corte dei Conti e uno all’ANAC.

Secondo quanto dichiarato dal Comitato, il progetto per la costruzione della nuova struttura sanitaria comporterebbe un possibile danno erariale, in quanto prevederebbe l’abbandono di un ospedale già moderno, funzionante e adeguato alle esigenze del territorio.

