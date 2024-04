Domenica la Placentia Half Marathon, a Palazzo Farnese la tradizionale consegna dei pettorali – FOTO

Come ogni anno, all’approssimarsi della Placentia Half Marathon – giunta, nel 2024, alla 27esima edizione – si è svolto stamani, nella cornice del Salone Pierluigi a Palazzo Farnese, il tradizionale appuntamento con la consegna dei pettorali di gara (non solo per i 21 km di corsa ma anche per la camminata non competitiva) ai rappresentanti delle istituzioni del territorio, tra cui – oltre a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Esercito e Comando Vigili del Fuoco di Piacenza – la sindaca Katia Tarasconi e gli assessori comunali Mario Dadati e Christian Fiazza. Era inoltre presente Matteo Braga, vicedirettore regionale Piacenza e Lombardia Sud di Credit Agricole Italia, main sponsor della manifestazione assieme alla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

A illustrare gli aspetti tecnici, logistici e sportivi sono intervenuti Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti, storici organizzatori della manifestazione. L’appuntamento è per domenica 5 maggio, con partenza da palazzo Farnese alle 9.30 e arrivo dalle 10.30 in poi a piazza Cavalli, dove si terranno le premiazioni ufficiali. Come ogni anno, alla corsa su strada agonistica di 21,097 chilometri, inserita nel calendario internazionale Fidal, si affianca un ampio ventaglio di iniziative collaterali organizzate in collaborazione con le associazioni del territorio.

“Domenica si corre la 27esima edizione della Placentia Half Marathon – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi -, una giornata speciale che di anno in anno, grazie all’impegno degli organizzatori e a una partecipazione sempre più vasta, si è trasformata nella festa sportiva per eccellenza della nostra città. Una festa vera e propria che mette insieme la competizione, la beneficienza, l’inclusione, la promozione del territorio e il divertimento”.

“Nata per sostenere l’Unicef e il suo impegno a favore dei bambini – aggiunge la sindaca -, la PHM è una gara Fidal per atleti ma è anche tanto altro e già da sabato sono numerosi gli eventi in città: ScopriPiacenza, una passeggiata tra i luoghi monumentali del centro, e poi 100% Progetto Vita, iniziativa dedicata a chi ha a cuore – è proprio il caso di dirlo – il progetto, la Camminata delle Associazioni e la Minimaratona Pedibus”.

“La gara partirà da piazza Cittadella e arriverà in piazza Cavalli, e oltre ai professionisti vedrà la partecipazione dei tanti che correranno una staffetta non competitiva. Questa mattina a palazzo Farnese – conclude Katia Tarasconi – ho avuto il piacere di partecipare alla consegna dei pettorali delle varie iniziative da parte degli organizzatori, che non ringrazierò mai abbastanza per l’impegno, la professionalità e la passione che mettono ogni anno di più”.

Per tutte le informazioni è possibile consultare i siti web del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it e quello ufficiale della Placentia Half Marathon www.placentiahalfmarathon.it.