Un percorso a forma di cuore, la Placentia Half Marathon torna a scaldare Piacenza: “Simbolo di una vera comunità” – AUDIO

Il 5 maggio si avvicina, tutto pronto per la 27esima edizione della Placentia Half Marathon. Un’edizione particolarmente prestigiosa: ai nastri di partenza, infatti, saranno gli azzurri Daniele Meucci, Federica Sugamiele e Sara Bottarelli. Meucci ha scelto Piacenza per allenarsi in vista delle Olimpiadi. La 27^ PHM, come sempre, si correrà su un percorso di 21 km e 97 metri. La Corsa su Strada Agonistica inserita nel Calendario Internazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera con omologazione categoria “Bronze” Il percorso omologato da misuratori ufficiali IAAF nel 2022.

27^ PLACENTIA HALF MARATHON 2024

Domenica 5 maggio dalle 08:30 in diretta su RADIO SOUND (Fm 95 e 94,6)

Dal 30 aprile al 4 maggio alle 13:30 “Aspettando la Maratona”, notizie, curiosità e anticipazioni.

L’evento, organizzato in collaborazione al Comune di Piacenza, si avvale dei Patrocini di: Polizia di Stato, Regione Emilia Romagna, Prefettura di Piacenza, Provincia di Piacenza, CONI, FIDAL, CIP, Unicef

Sostengono con la propria opera: Polizia di Stato, Questura, Scuola Allievi Agenti, Polizia Stradale. Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Carabinieri, 2° Reggimento Genio Pontieri, Vigili del Fuoco, Coordinamento Protezione Civile, ASL 118, Anpas, Croce Rossa, Confraternita Misericordia, Centro Servizi per il Volontariato, Ufficio Scolastico Provinciale, Consulta degli Studenti, Fidal Gruppo Giudici di Gare, Centro Sportivo Italiano, Comitato Marce Piacenza Fiasp.

Un’edizione all’insegna del rispetto per l’ambiente

L’organizzazione, ha messo in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché la manifestazione si configuri nel suo complesso quale evento sportivo sostenibile, in adesione alle Linee guida per gli eventi sportivi sostenibili della Regione Emilia-Romagna e alla strategia regionale PLASTIC FREE, cui anche il Comune di Piacenza ha formalmente aderito.

Al di là dell’inevitabile utilizzo di bottigliette di plastica e confezioni alimentari monouso per gli atleti, imposte per motivi igienici, si è provveduto -ad esempio- a scegliere sacchi gara riutilizzabili, grazie a Mc Donald’s, ad evitare comunicazioni e moduli di iscrizione su stampa cartacea, ad attrezzare ulteriori punti acqua per le borracce presso il campo Daturi, a differenziare correttamente tutte le tipologie di rifiuti -anche con l’aiuto delle scuole- e a documentare -grazie alla collaborazione di IREN- il successivo recupero e riutilizzo dei materiali avviati a trattamento.

Le location

Per la 7° volta consecutiva, la PHM partirà di fronte a Palazzo Farnese sede dei Musei.

Per la prima volta la gara agonistica di mezzamaratona sarà affiancata da una iniziativa podistica NON competitiva, la PHM Staffetta: partenza, percorso ed arrivo saranno gli stessi, la differenza è che i 21,097 km saranno percorsi da 2 persone. Organizzata grazie alla collaborazione con CSI Piacenza si propone di avvicinare persone al mondo della corsa su strada con una iniziativa più “abbordabile” dove il primo frazionista percorrerà circa 12 km e il secondo frazionista circa 8 km in maniera assolutamente non agonistica.

Il Centro organizzativo nell’Arena Daturi, dove verrà realizzato un villaggio di accoglienza con i gazebo delle Associazioni, lo Street Food e aree per il gioco dei bambini. Gli atleti della mezza maratona agonistica e della staffetta, verranno accolti nelle palestre del Centro. Qui il ritiro del pettorale, la sacca gara, i servizi, le docce, gli spogliatoi e il deposito borse, suddivisi tra uomini e donne. Per il terzo anno, ad ogni partecipante il Comune di Piacenza, omaggia un biglietto che permetterà di accedere ai Musei di Palazzo Farnese ad un costo di soli 3 euro e valevole un intero anno.

Previsti circa 2000 atleti agonisti, alcuni di rilevante caratura nazionale e internazionale. (scheda TOP Runner in allegato).

Le iniziative collaterali

Alla gara internazionale, negli anni, sono state affiancate diverse iniziative e progetti sia di promozione sportiva che di carattere sociale.

Tra queste:

CORRI CON I PROF

Iniziativa che da diversi anni coinvolge gli studenti piacentini. Quest’anno il Liceo Cassinari, partecipa con diversi studenti che affiancheranno a staffetta il loro prof, Michele Parisi.

GENERAZIONE Z

Dallo scorso anno, anche grazie alla consulta provinciale degli studenti, partecipano alla gara agonistica diversi alunni che hanno compiuto da poco i 18 anni.

PARTECIPAZIONI

Tra gli atleti iscritti, saranno presenti anche alcuni componenti del Consiglio Comunale, L’Assessore Cristian Fiazza e diversi rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui alcuni Allievi Agenti del 225 corso in atto alla Scuola di Polizia di Piacenza, Poliziotti, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza che anche quest’anno concorre nell’organizzazione dell’evento e Polizia Municipale.

BOSSONI TROPHY

6^ edizione del Gruppo Bossoni Half Marathon Trophy. Quattro gare gemellate: Brescia, Orzinuovi, Piacenza e Cremona. Premi speciali a società e atleti.

ANDREA E I CORSARI DELLA MARATONA

L’ organizzazione di volontariato Andrea e i Corsari della Maratona anche quest’anno sarà presente con tre ragazzi spinti da un grande gruppo di Corsari su speciali carrozzine,Maria Grazia Massari, Francesca Pezza e Zucchini Paolo.

ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI DI PIACENZA

Anche questo gruppo di cinque ragazzi, si unirà ai Corsari con le loro speciali carrozzine, compiendo il primo anello fino a Piazza Cavalli accompagnati dalla Presidente Rossella Titimoli Cappelletti.

PROGRAMMA – sabato 4 maggio

“ ScopriPiacenza ”, a favore di Hospice Piacenza, la Casa di Iris, una Camminata culturale che si svolgerà sabato 4 con ritrovo e partenza da Palazzo Farnese alle ore 15.15, Visite ai Teatri San Matteo, Filodrammatici e Teatro Municipale.

L’iniziativa è stata “patrocinata” da 13 associazioni piacentine che svolgono attivamente e per tutto l’anno promozione del nostro territorio

5^ ed. HAKUNA MATATA DAY, Giochi sportivi e promozione alle discipline sportive Sabato 4 maggio all’Arena Daturi dalle ore 15.30 alle ore 18.30 In collaborazione con Acrobatic Fitness,

STREET FOOD

Arena Daturi, sabato 4 dalle ore 12.00 alle ore 20,00 e domenica 5 dalle ore 7.00 alle ore 16,00

CONCERTO I TASTI NERI

Per celebrare il 70 anno dalla fondazione dell’AVIS di Piacenza, in Piazza Cavalli dalle ore 18,15 circa si terrà un concerto de i Tasti Neri, il prestigioso coro piacentino diretto dal Maestro Caterina Granelli.

Programma – domenica 5 maggio

Minimaratona Pedibus per UNICEF

Anche quest’anno, è l’evento collaterale più partecipato. Sono circa quattromila gli iscritti attraverso le scuole della provincia, che si uniscono ai mille della Camminata delle Associazioni. Le donazioni volontarie, saranno versate direttamente a UNICEF pro Striscia di GAZA.

Camminata delle Associazioni , che insieme alla Minimaratona, si ritrova e parte domenica 5 maggio alle ore 9.50 dal Pubblico Passeggio, appena concluso il transito di tutti gli atleti della

mezzamaratona. Il lunghissimo serpentone di partecipanti, aperto dalla Banda Municipale Amilcare Ponchielli (quest’anno compirà 167 anni, nasce nel 1857 per volere di Maria Luisa di Borbone) anticipando i bambini fino arrivo. Attraverserà Piazza Duomo, Via xx settembre, via cavour, farà ingresso a Palazzo Farnese per finire all’interno dell’Arena Daturi.

Tanti i gruppi con oltre 50 iscritti, tra cui Credit Agricole, Croce Rossa Italiana, (8 maggio giornata mondiale) Anpas e Avis.

Presenti anche i ragazzi della Consulta degli Studenti , prenderà parte alla Camminata con la “Maratona Rosa”, progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, dedicato alla raccolta di fondi per la casa accoglienza del Centro Antiviolenza Telefono Rosa.

26°ANNIVERSARIO DI PROGETTO VITA

In occasione del 26° anniversario, saranno organizzati due eventi:

Sabato 4 maggio alle ore 16.30, con partenza alle 17.00 da Piazza Cavalli:

100×100 PROGETTO VITA: una corsa e camminata in centro storico che coinvolgerà Testimonial sponsorizzati da Aziende che hanno sostenuto il progetto per la manutenzione della rete DAE e la riqualificazione della cartellonistica di indicazione dei percorsi podistici su strada Agazzana.

Domenica 5 maggio unitamente ai partecipanti della Placentia Half Marathon:

STAFFETTA SALVATI E SALVATORI. 21 salvati, accompagnati da 21 salvatori, coloro che operano giornalmente nella rete sanitaria, forze dell’ordine e forze armate. Presenti tutti i rappresentanti delle forse armate, di Polizia e del servizio sanitario.

SOSTEGNO ALLE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

Sensibilizzazione alla Donazione di Sangue e Plasma.

Avis Piacenza, con la collaborazione di Donatorinati della Polizia di Stato, hanno istituito premi speciali per gli atleti donatori, sia locali che nazionali. Da quest’anno un premio speciale anche al primo e alla prima atleta “donatore in Divisa” appartenente alle forze dell’ordine o forza armate che espleta servizio nella provincia di Piacenza. Targhe speciali per donatori. Tra i premi speciali, anche un voucher per notte e colazione in camera doppia grazie a Piacenza Hotels group, al primo/a atleta assoluta classificati. Un premio speciale al all’atleta settantenne primo classificato, in occasione del 70° anniversario di Avis Piacenza.

Questo non è amore. Campagna della Polizia di Stato in contrasto alla Violenza alle donne, in Piazza Cavalli, sarà presente un gazebo.

“ Il Ponte che Unisce ”. Una passerella pedonale di oltre 35 metri di lunghezza e 7 di altezza che sarà realizzata da ALTRAD di Piacenza e che permetterà a tutti gli spettatori di attraversare il percorso della gara da via Sopramuro a Piazzetta Mercanti, proprio a trenta metri dal portale di arrivo. Il ponte è dedicato alla Campagna nazionale della Polizia di Stato” Questo non è amore”, contro la violenza alle donne.

Le scuole piacentine

Il comitato organizzatore si avvale, oltre alla collaborazione di una cinquantina di associazioni, anche di tanti studenti volontari del Liceo Colombini, del Campus Agroalimentare Raineri Marcora, del Liceo Respighi e di oltre 60 Allievi Agenti del 225 corso in atto alla Scuola di Polizia.

La medaglia ufficiale

La medaglia ufficiale della 27 Placentia HALF Marathon sarà quest’anno dedicata al 220 anniversario del Teatro Municipale di Piacenza

Maglietta ufficiale 2024

T shirt di colore Giallo, in onore della tappa piacentina del Tour de France, realizzata dallo sponsor tecnico Craft Concept store di Codogno: nuovissimo logo con lo skyline dei monumenti di Piacenza.

Bottiglia di Vino Doc Cantina Valtidone a tutti gli atleti iscritti

Oltre alla maglietta ufficiale e alla medaglia, a ogni atleta iscritto alla gara, verrà consegnata una bottiglia di Bonarda DOC della Cantina Valtidone. Cantina Valtidone, offrirà prestigiose bottiglie in premio ai vincitori e degustazioni dei vini bianchi, rossi e spumanti anche durante i momenti conviviali dell’evento e nella giornata conclusiva a Grazzano Visconti.

Pacchetti turistici con Welcome Piacenza

sono stati realizzati pacchetti e offerte di pernottamento negli hotel di Piacenza, con servizi esclusivamente dedicati ai maratoneti. Pettorale in hotel, camera fino alle 15 per poter effettuare la gara con tranquillità, cena e colazione del maratoneta, proposte visite e degustazioni.

Premiazioni

Domenica 5 maggio, dalle ore 10.45, in Piazza Cavalli, si terranno le premiazioni ufficiali. Saranno premiati i primi tre atleti/e Assoluti, i primi tre atleti/e Italiani, il primo e la prima piacentina.(tesserati per società della provincia). Trofei, medaglie e premi Coni e sponsor.

Il Piano Sanitario della Placentia half marathon, così come l’organizzazione della sicurezza del percorso gestito dalle nostre istituzioni con la collaborazione della Protezione Civile, sono il fiore all’occhiello dell’evento.

Piano del Servizio Sanitario

118 Piacenza Soccorso, coordinerà il servizio sanitario con CRI, Anpas e Confraternita Misericordia. Il responsabile medico della manifestazione è il dott. Pietro Zacconi, presente anche i fisioterapisti del Centro S. Zenone.

Festa finale di ringraziamento Castello di Grazzano Visconti, mercoledì 22 maggio ore 18.00

Gli organizzatori, ringraziano tutti coloro che a diverso titolo collaborano e sostengono la manifestazione. Ringraziano tutte le categorie economiche quali gli ambulanti, i taxisti, gli esercizi commerciali, i bar, i ristoranti, le parrocchie e tutti i cittadini che a causa della manifestazione vedranno limitata la propria libertà di movimento.