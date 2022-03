Spesa sospesa per l’Ucraina, donazioni di cibo anche a Piacenza nello spazio Coldiretti alla manifestazione “Buon Vivere”

Al via la Spesa sospesa per l’Ucraina, con la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica, da inviare ai civili del martoriato Paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.

L’appuntamento con l’iniziativa della Coldiretti è dalle 9 di domani, sabato 5 marzo nei mercati di Campagna Amica di tutta Italia (l’elenco degli eventi è sul sito http://www.campagnamica.it).​ Coldiretti Piacenza organizzerà la raccolta domani alla manifestazione “Buon Vivere” in corso a Piacenza Expo (dalle 9 alle 18). Saranno presenti i rappresentanti di Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Donne Impresa.

I visitatori avranno la possibilità di acquistare prodotti da donare a favore della popolazione ucraina, cui potranno anche scrivere messaggi di vicinanza. L’iniziativa si estenderà domattina anche al mercato contadino di Campagna Amica che si svolge ad Alseno ogni primo sabato del mese.