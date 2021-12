Con la camminata “Ti rispetto” raccolti fondi importanti per aiutare le donne vittime di violenza

La camminata “Ti rispetto” organizzata in occasione della giornata internazionale del 25 novembre contro la violenza alle donne ha avuto, anche nell’edizione di quest’anno, un valore non solo di testimonianza, cioè di espressione di una forte volontà di cambiamento nelle relazioni interpersonali, ma anche una finalità più concretamente benefica che si è espressa nella raccolta di un fondo di 500 euro, che i partecipanti e le diverse associazioni promotrici hanno deciso di mettere a disposizione della Caritas diocesana di Piacenza Bobbio. Contribuiranno a finanziare un progetto di aiuto a donne vittime di violenza. La consegna del dono è fissata per venerdì prossimo presso la sede dell istituzione caritativa.