Proseguono gli appuntamenti di EstateFarnese a Piacenza, gli eventi dal 19 al 25 luglio 2021.

Lunedì 19 luglio ore 21:30 COMUNISTI A PIACENZA Arena Daturi

CINEMA by Cinemaniaci

di Eugenio Gazzola, montaggio di Daniele Signaroldi, 1h 20’, ITA 2021

Il racconto dei militanti e dei dirigenti della Federazione provinciale del Partito comunista di Piacenza ripercorre la stagione delle “giunte rosse”; gli ideali che hanno acceso gli animi e le disillusioni che li hanno spenti; vittorie e ripensamenti; le Feste de l’Unità; la fine del partito e la sua trasformazione; la contraddizione «dell’essere/ con te e contro di te» (Pasolini).

In collaborazione con Fondazione Piacenza Futura

Martedì 20 luglio ore 21:30 ESTATE 85’

Arena Daturi

CINEMA by Cinemaniaci

di François Ozon, con Félix Lefebvre, Benjamin Voisine, Philippine Velge, 1h 40’, FRA 2020

Mercoledì 21 luglio ore 21:30 ALFABETO DELLE EMOZIONI Stefano Massini

Cortile di Palazzo Farnese

SPETTACOLO DI PROSA by Teatro Gioco Vita

Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo? Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano Massini lo scrittore così amato per i suoi racconti in tv del giovedì sera a “Piazzapulita” per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci.

In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…) Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Si va da Arthur Conan Doyle che fa l’esperimento di sondare i suoi amici sul tema del dubbio al grande Chagall che non riesce a reagire alla scomparsa di Bella Rosenfeld, da Al Capone che tremava alla vista di una siringa alla moglie di Giosuè Carducci costretta a pregare i compagni del poeta di farlo vincere alle carte.

Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento”.

con Stefano Massini produzione Elastica srl e Savà distribuzione Terry Chegia

Giovedì 22 luglio ore 21:30 AFTER LOVE

Arena Daturi

CINEMA by Cinemaniaci

di Aleem Khan in versione originale con sottotitoli in italiano in Anteprima nazionale con introduzione di Michele Zanlari. Presentato alla quindicesima Festa del Cinema di Roma col bollino di Cannes – in tempi non pandemici l’avremmo visto alla Semaine de la Critique – After Love, esordio alla regia di Aleem Khan, trentacinquenne regista inglese, già conosciuto per i suoi cortometraggi presentati al Sundance ed a Locarno, ha un titolo che ci interroga. Cosa c’è dopo l’amore? O piuttosto, c’è qualcosa dopo l’amore?

Venerdì 23 luglio ore 21:00

El Tango

Roberto Herrera Tango Company

SPETTACOLO DI DANZA by Fondazione Teatri Piacenza

Le coreografie di Roberto Herrera fondono la passione e sensualità dell’abbraccio tanghero, in uno

spettacolo intenso che ripercorre la storia del tango partendo dalle origini fino ai giorni nostri, un

percorso crescente che confluisce nelle spettacolari danze folcloristiche argentine per approdare

alle sonorità del tango nuevo.

Coreografie e Regia: Roberto Herrera

Assistente alla Regia: Franco Ricco

Pianoforte: Kaori Sacco

Bandoneon: Simone Marini

Interpreti: Roberto Herrera e Ani Andreani de Herrera

Marco Palladino e Lara Carminati

Giuseppe Militare e Iginia Cairo

Sabato 24 luglio ore 21:30 MANK

Arena Daturi

CINEMA by Cinemaniaci

di David Fincher, con Gary Oldman, Lily Collins, Amanda Seyfried, 2h 11’, USA 2020

Domenica 25 luglio ore 21:30 DUE

Rassegna “Accade Domani” Arena Daturi

CINEMA by Cinemaniaci

di Filippo Meneghetti, con Barbara Sukowa, Martine Chevallier, 1h 35’, FRA-LUS 2019