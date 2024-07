Fiera di Sant’Antonino, edizione affollatissima fin dalla mattina. Visitatori e commercianti soddisfatti: “Bella come sempre e ben strutturata” – AUDIO e FOTO

Sono 282, delle quali 34 alimentari, le bancarelle che animano l’edizione 2024 della fiera di S. Antonino, lungo il percorso che si snoda tra il Pubblico Passeggio, piazzale Libertà, corso Vittorio Emanuele (da piazzale Genova allo Stradone Farnese), viale Palmerio, piazzale Genova e via Alberici.

Fin dalle prime ore della mattina sono state tantissime le persone che hanno affollato la fiera: è presto per dirlo ma l’impressione è che sia una delle edizioni con la maggiore affluenza degli ultimi anni.

La voce dei visitatori

Soddisfatti visitatori e commercianti. Tante le persone provenienti da fuori città, o anche da fuori provincia.

“Noi siamo di Garlasco, in provincia di Pavia, e per noi questa è una fiera da fare assolutamente, ogni anno“, commenta una commerciante.

Entusiasmo anche tra i visitatori.

“E’ una bella fiera, le fiere di Piacenza fossero sempre così. Mi piace, dopo tanti anni siamo ancora qua, e veniamo da fuori Piacenza. E si fa anche un po’ di shopping. C’è della bella roba ma sono cari anche qua!“

“Benissimo, una bella giornata e molta gente. Vengo dalla Lombardia, devo dire che mi è piaciuta molto sia l’organizzazione che il comportamento delle persone“.

“È fatta molto bene, è strutturata molto bene. Ho già dato, fatto acquisti e sono molto contenta. Bellissimo, una bella giornata e i piacentini credo che abbiano risposto bene“.

L’organizzazione

Presso il palazzetto dello Sport di via Alberici è allestito e operativo il Point informativo a disposizione degli operatori commerciali presenti e dedicato alle operazioni di spunta.

Anche quest’anno, nel corso della giornata, a disposizione dei cittadini sono attivate da Seta due navette gratuite: Stadio/Cheope (percorso Stadio, viale Martiri della Resistenza, via Nasolini, Cheope e ritorno) e Farnesiana/viale Patrioti (via Vittime di Strà, via Rio Farnese, via Divisione Partigiana, via Mazzoni, via Caduti sul Lavoro, via Falconi, Strada Farnesiana, viale Patrioti e ritorno).

Il presidio sanitario è garantito dalla Croce Rossa, dalla Pubblica Assistenza Croce Bianca e dall’associazione Misericordia, sia con squadre a piedi lungo il percorso fieristico (messe a disposizione dalla Croce Bianca) che con tre punti fissi: sullo Stradone Farnese all’incrocio con Corso Vittorio Emanuele (Croce Rossa), in piazzale Libertà (Croce Bianca) e all’incrocio tra via Alberici e via IV Novembre (Misericordia). Inoltre, sul Pubblico Passeggio, all’altezza del campo giochi, saranno installati tre stand in cui le associazioni svolgeranno attività di supporto e monitoraggio ai cittadini. Riservata al 118 l’area interna del cortile del Palazzetto dello Sport di via Alberici.