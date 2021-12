Fiorenzuola Bees: trasferta infrasettimanale a Lumezzane per riprendere il volo

Il volo dei Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti riprende in infrasettimanale, nella festività di mercoledì 8 dicembre 2021, con la trasferta sul campo della LuxArm Lumezzane. Aquadra al momento con una striscia di 3 vittorie e 7 sconfitte nel proprio ruolino di marcia da neopromossa di Serie B.

C’è grande voglia di vedere alzata la palla a due, alle ore 18.00, da parte dei gialloblu valdardesi, con capitan Galli e compagni desiderosi di mettersi alle spalle il ko casalingo subito da parte di una delle due regine del campionato, la UEB Gesteco Cividale, per 69-88.

Il punto in casa Bees

Una partita dove le percentuali non hanno assistito Fiorenzuola, punita oltremodo dal 50% da 2 e dal 43% da 3 di Cividale, dove ha echeggiato il 6/10 da 3 punti di Adrian Chiera e i momenti di genio dei vari Laudoni, Rocchi e Battistini.

In casa Fiorenzuola, sono da segnalare le buone prove da parte di Jonas Bracci e di Umberto Livelli. Al pari di un sempre solido Filippini da 16 punti e 5 rimbalzi.

Nel complesso, tuttavia, una gara persa in modo netto ma senza scalfire l’entusiasmo dei Fiorenzuola Bees, pronti ad affrontare il trittico di gare che precede il Natale contro Lumezzane, Bologna Basket 2016 e Falconstar Monfalcone.

Il focus su Lumezzane

La LuxArm Lumezzane è squadra con grande entusiasmo derivante dalla promozione in Serie B. Sta battagliando in modo gagliardo nella parte destra della classifica del Girone B.

Gli uomini di coach Saputo hanno messo uno scalpo di assoluto valore sui muri del proprio PalaSport, sorpassando ormai 10 giorni fa la corazzata Mestre e costringendola all’unica resa stagionale per 83-71, in una gara dominata da Mastrangelo e Scalzi (37 punti in combinata) dove i rossoblu hanno letteralmente eruttato nei primi 20 minuti di gioco scavando un clamoroso 51-30 di parziale.

Lumezzane è in gran forma e desiderosa di riscatto proprio come i Fiorenzuola Bees, dopo il ko al fotofinish dell’ultimo weekend ospiti di Falconstar Monfalcone (62-60 il finale). La squadra bresciana ha un’organizzazione difensiva di tutto rispetto, con le gare che vengono spesso portate nella direzione dei pochi possessi medi per ciascuna compagine.

Sono 64,5 i punti di media della LuxArm Lumezzane, squadra al momento in viaggio con il 45% da 2 punti e il 28% da 3 punti, con il duo Mastangelo – Scalzi in doppia cifra di media coadiuvati dalle buone percentuali di Dilas (8,9 punti di media) e Fossati (7,7 pti).

Una sfida tra due squadre con grande entusiasmo fin da inizio stagione. I Fiorenzuola Bees vogliono tornare a pungere e voltare pagina dopo l’ultimo weekend.