Superlega – La Gas Sales Piacenza riceve la corazzata Perugia, Bernardi: “Giochiamo contro i più forti del mondo”

Decima di campionato per Gas Sales Piacenza mercoledì 8 dicembre alle ore 18.00 nel 77° campionato di SuperLega (Diretta Volleyball World) che incontra Sir Safety Perugia.

Big match al PalaBanca con diretta su RAI Sport (ch. 58) alle 18.00. Quinta in classifica con 17 punti all’attivo, la Gas Sales Piacenza non è scesa in campo nel weekend perché lo scorso 18 novembre ha già anticipato il match del 10° turno. Nell’11a giornata in Emilia Romagna approda la corazzata Sir Safety Conad Perugia, che dopo la vittoria casalinga con il massimo scarto contro Vibo si è portata a soli 3 punti della capolista Civitanova con due gare giocate in meno rispetto ai campioni d’Italia. Il team di casa sogna un’impresa che varrebbe la prima vittoria sui Block Devils al quinto tentativo. L’unico ex della gara è Russell, che ha indossato la maglia della Sir per un triennio.

A presentare il match coach Lorenzo Bernardi

“Mercoledì sarà una partita molto stimolante, entusiasmante ma anche complicata soprattutto per la qualità e quantità dei giocatori che loro possono mettere in campo. Dobbiamo essere felici ed orgogliosi di poter giocare e confrontarci contro quella che io ritengo essere la squadra più forte del mondo in questo momento, allenata da un grandissimo coach che ha vinto l’ultima coppa dei campioni. La nostra squadra ha dimostrato che ama giocare questo tipo di partite. Mercoledì sarà una di quelle partite che piacerebbe giocare anche a me”.

Nikola Grbic, allenatore Sir Safety Perugia

“Siamo entrati in una settimana decisamente impegnativa che ci vedrà mercoledì a Piacenza e domenica in casa con Monza. Il match di dopodomani è assolutamente complicato. Piacenza ha battuto due squadre tra le più forti del campionato, cioè Modena e Civitanova ed entrambe fuori casa. È chiaro quindi che, quando i nostri prossimi avversari giocano bene, giocarci contro è molto difficile. Noi come sempre dobbiamo essere concentrati e mantenere il focus di scendere in campo e dare il 100% per prenderci i tre punti”.

Precedenti

4 (Nessun successo Gas Sales Bluenergy Piacenza, 4 successi Sir Safety Conad Perugia)