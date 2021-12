Monologo al “Comunale” di Fiorenzuola: la FeralpiSalò domina e vince 2-0

Un autentico dominio! Si può riassumere così Fiorenzuola-FeralpiSalò, match valido per l’ultima giornata del 2021 del girone A di Serie C. La formazione di mister Stefano Vecchi (ex giocatore del Fiorenzuola tra il 1993 il 1997) ha letteralmente dominato la scena, esprimendo un calcio aggressivo, pulito e moderno. A segno Hergheligiu e Spagnoli, ma tutti gli effettivi si sono comportati molto bene, con un Federico Carraro sopra le righe. Di tutt’altro umore invece i rossoneri di Tabbiani, che infilano la terza sconfitta nelle ultime 4 e sprofondano al 17° posto (piena zona playout). Se non arriva qualcosa dal mercato, la corsa salvezza diventa difficilissima.

94′ Finisce 2-0 per la Feralpi dopo 4 minuti di recupero

90′ Minuti di recupero che scorrono inesorabili al Comunale

87′ Dentro Damonte e Brogni per Guidetti e Carraro

83′ Dentro Miracoli per Spagnoli e Balestrero per Di Molfetta

82′ Destro da fuori di Guidetti, parata in tuffo di Battaiola

80′ Triplo cambio in casa Fiorenzuola: dentro Potop, Arrondini e Dimarco, fuori Guglieri, Fiorini e Danovaro

76′ Ammonito il capitano del Fiorenzuola, Guglieri

74′ Grande rischio per il Fiorenzuola dopo un’azione sulla destra di Di Molfetta, Battaiola smanaccia il pallone che sfiora la traversa

73′ Dentro anche Maffei per Nelli

70′ Dentro Luppi per Guerra

66′ Ammonito Luca Ferri tra le file del Fiorenzuola

65′ Dentro Giani per Mamona

64′ Ammonito Carraro per fallo su Palmieri

61′ Tenta il gol olimpico Bruschi: smanaccia Liverani

58′ Gran botta di Carraro dal limite dell’area: palla che esce alla destra di Battaiola

57′ Altra discesa pericolosa di Salines, cross al centro, respinta di Ferri e sforbiciata di Spagnoli larga di un soffio

52′ Forse servirebbe un cambio alla formazione rossonera…

49′ GOL DELLA FERALPI! Schema su punizione per i Leoni del Garda! Carraro serve lungo Di Molfetta, l’ex Primavera del Milan torna dal numero 21, cross a centro area e gran colpo di testa di Spagnoli che la mette sul palo lontano

46′ Si riparte al “Comunale”

Primo tempo

45′ Finisce il primo tempo senza recupero: 1-0 per la FeralpiSalò, gol di Hergheligiu

41′ Si vede anche il Fiore! Tiro di Palmieri dai 20 metri, palla larga di poco

36′ Guerra si mangia il raddoppio! Cross basso di Salines sul primo palo, taglio fulminante dell’ex Piacenza, piattone di prima intenzione e palla alta di poco

30′ Il copione della partita è chiaro: Fiorenzuola schiacciato, Feralpi in controllo

28′ Feralpi indemoniata! Gli ospiti stanno dominando la partita

21′ GOL DELLA FERALPI! Transizione veloce dei Leoni del Garda, Di Molfetta scappa via sulla destra, cross basso a centro area e tap-in facile-facile per Denis Hergheligiu

19′ Ci prova Ferri su punizione: palla altissima sopra la barriera

15′ La Feralpi sta togliendo il fiato al Fiorenzuola: i rossoneri fanno veramente fatica a giocare

12′ Ci prova Di Molfetta da fuori area con il destro: palla alta di poco

8′ GOL ANNULLATO A SIMONE GUERRA! Punizione battuta da Davide Di Molfetta, grande anticipo di Guerra sul primo palo, Battaiola superato ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco

7′ Fallo di Guglieri ai danni di Salines: punizione dalla sinistra per la Feralpi

3′ Grande personalità della Feralpi, che comanda la manovra

1′ Iniziata al “Comunale” di Fiorenzuoa

Tabellino

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro (80′ Arrondini), Ferri, Varoli, Guglieri (80′ Dimarco); Nelli (73′ Maffei), Fiorini (80′ Potop), Palmieri; Mamona (65′ Giani), Tommasini, Bruschi. All. Tabbiani

Feralpi (4-3-1-2): Liverani; Salines, Legati, Bacchetti, Corrado; Guidetti (87′ Brogni), Carraro (87′ Damonte), Hergheligiu; Di Molfetta (83′ Balestrero); Spagnoli (83′ Miracoli), Guerra (70′ Luppi). All. Vecchi

Gol: 21′ Hergheligiu , 49′ Spagnoli