Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad domina a Villafranca e si riavvicina alla vetta

Pronto riscatto e vetta più vicina per la Rossetti Market Conad, che in B2 femminile ha reagito con decisione al primo ko stagionale contro Anderlini Modena espugnando in poco più di un’ora il campo della Top Volley. A Villafranca è stato un monologo gialloblù, con le giocatrici di Federico Bonini padrone indiscutibili della scena, mentre le giovani veronesi non sono riuscite a reggere il passo cedendo nettamente 3-0.

Con i tre punti conquistati, la Rossetti Market Conad resta a contatto con la vetta, ora passata da 3 a 1 lunghezza data la sconfitta casalinga di San Giorgio contro Mirandola (2-3). E proprio la capolista sarà attesa sabato alle 20,30 ad Alseno per un derby piacentino di vertice.

TOP VOLLEY-ROSSETTI MARKET CONAD 0-3

(15-25, 17-25, 11-25)

TOP VOLLEY: Cojocariu 3, Agostini1, Bottura 1, Filippini 13, Brutti, Baiamonte 3, Andrawes (L), Calinescu, Perinoni 2, Cereghini, Ballarini, Agosto. N.e.: Russo, Foramiglio (L). All.: Delgado

ROSSETTI CONAD: Falotico 11, Frassi 4, Bernabè 15, Spagnuolo 12, Scurzoni 11, Pieroni 2, Toffanin (L), Palazzina 1, Tartari, Bozzetti 1, Gandolfi (L). N.e.: Marchesi, Neri. All.: Bonini