Oh, Holy night, alla Fondazione di Piacenza e Vigevano Festa degli Auguri con i Lucky Fella il 19 dicembre

Un concerto teatrale nell’Auditorium di via Sant’Eufemia per scambiarsi gli auguri per le imminenti festività. Lo organizza per martedì 19 dicembre, alle 18, la Fondazione di Piacenza e Vigevano. Protagonista dell’evento il sestetto di artisti Lucky Fella con “Oh, holy night”, spettacolo che torna alle origini del Natale, raccontando il viaggio avventuroso affrontato da Maria e Giuseppe per arrivare alla notte in cui un bambino misterioso vedrà a luce.

Costruito su quindici brani, sia popolari che tradizionali (argentini, spagnoli, sardi, friulani, spirituals) ma anche brani tratti dai cerebri musical (“The Lion King”, “Frozen”, “Les Miserables”) lo spettacolo alterna momenti corali, solisti e strumentali. I Lucky Fella sono Laura Amodeo, Gianluca Cavagna, Elisa Corso, Lucia Dal Corso e Maria Dal Corso, Mattia Signaroldi, Julyo Fortunato. Gli arrangiamenti musicali sono curati da Laura Amodeo ed Elisa Dal Corso, le parti teatrali sono tratte dal libro di Erri De Luca “In Nome della Madre” e l’adattamento drammaturgico è di Laura Amodeo. Oltre alle voci, animeranno la serata violino, flauto traverso, percussioni, pianoforte, chitarra, contrabbasso, ocarina e fisarmonica.

L’ingresso è libero. È previsto un piccolo omaggio per tutti da parte della Fondazione di Piacenza e Vigevano.