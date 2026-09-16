Franzini dopo Leon – Piacenza 1-1: “Non siamo riusciti a chiudere la partita e questo è il risultato” AUDIO

L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND al tecnico biancorosso dopo il pareggio con il Leon a Vimercate

“Sette assenti di cui sei titolari taglierebbero le gambe a chiunque, ma non voglio cercare alibi. Oggi abbiamo fatto un’ottima prima mezz’ora, poi abbiamo avuto la colpa di non chiudere la partita. Avevo la sensazione che non ci avrebbero mai fatto gol, invece siamo riusciti a farli segnare. Dobbiamo vincere domenica a tutti i costi nonostante le assenze, poi sono convinto che le cose potranno andare molto meglio”