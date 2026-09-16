Giustina De Rosa di Leal Piacenza: “Si cerca una famiglia per Ricky che ha passato la vita in un box” – AUDIO

Giustina De Rosa di Leal Piacenza: “Si cerca una famiglia per Ricky che ha passato la vita in un box“. A Radio Sound è stato lanciato l’appello per aiutare il cane che ha vissuto anni in Calabria, all’interno di un rifugio, senza avere la possibilità di vivere con delle persone. Ricky ora è stato trasferito a Piacenza e si trova ospite presso una volontaria, che lo sta accompagnando in questo importante percorso. Ma il vero obiettivo è trovare per lui una famiglia definitiva.

Ricky è un cane di taglia media – commenta Giustina De Rosa – docile e di taglia media, quindi adatto anche a chi vuole fare una prima esperienza con i cani, perché è davvero molto affettuoso, obbediente e potremmo definirlo il cane perfetto.

In casa o solo giardino?

Anche in casa, anzi soprattutto in casa! Infatti lui cerca il contatto fisico, un divano comodo, una famiglia a cui affezionarsi, quindi diventare un membro della famiglia a tutti gli effetti.

Dopo una vita trascorsa praticamente sempre chiuso in un box, Ricky merita di scoprire cosa significa avere qualcuno che lo aspetta, una casa tutta sua e persone a cui affezionarsi.

Per informazioni è possibile contattare Giustina De Rosa, volontaria LEAL, attraverso il numero di telefono indicato sul sito dell’associazione, nella sezione dedicata a Piacenza. Dopo il contatto telefonico sarà possibile organizzare un incontro con Ricky.