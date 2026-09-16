Tennistavolo – Circa 300 pongisti al primo open nazionale di Cortemaggiore!

Riuscitissima manifestazione a Cortemaggiore, dove, presso il Palazzetto dello Sport, si è disputato il primo Open Nazionale di tennistavolo.
Sono stati circa 300 i pongisti arrivati da società sportive di 12 regioni italiane, dando vita a una serie di gare di ottimo livello e molto combattute.
La manifestazione si è svolta sotto la direzione dell’impeccabile giudice unico Carmini Vitale, coadiuvato dal folto gruppo di collaboratori del sodalizio di casa, che ha garantito un’organizzazione puntuale e impeccabile.
Il prestigioso Trofeo Teco, nella categoria regina Open 1, è stato conquistato dal friulano Erik Patrich, portacolori del Kras Sgonico Trieste.
Da sottolineare anche il successo di Anastasia Ashyrova, che ha fatto valere il fattore campo conquistando l’Open 6. Una vittoria particolarmente significativa per la portacolori del Cortemaggiore, profeta in patria davanti al pubblico di casa.
Alle premiazioni ha presenziato il vicesindaco Stefano Rancan.
I risultati
OPEN 1
1-500 Maschile / 1-50 Femminile
- Erik Patrich – Kras Sgonico Trieste
- Simone Spinicchia – Silver Lining Milano
- Francesco Palmieri – Vasto (CH)
- Matteo Fantoni – Buonacossa Milano
OPEN 4
1201-4000 Maschile / 91-300 Femminile
- Iacopo Mammi – Reggio Emilia
- Alex Vecchio – Audax RE
- Melissa Uboldi – Vallecamonica
- Davide Milani – Vittorino PC
OPEN 6
3800 Maschile / 231 Femminile
- Anastasia Ashyrova – Cortemaggiore (PC)
- Piero Pignataro – Monza
- Filippo Facchini – Morelli Milano
- Riccardo Mereni – Aquile Milano
OPEN 7
5000 Maschile / 351 Femminile
- Davide Otelli – Camuno (BS)
- Andreas Kunze – S. Polo di Torrile (Parma)
- Francesco Rosati – Brescia
- Leonardo Centi – CDR Modena
OPEN 8
6200 Maschile / 451 Femminile
- Marco Cocchi – Fortitudo Bologna
- Matteo Marinini – Camuno
- Matteo Varini – Bagnolese (MN)
- Nicolò Chierichini – Academy Milano