Tennistavolo – Circa 300 pongisti al primo open nazionale di Cortemaggiore!

Riuscitissima manifestazione a Cortemaggiore, dove, presso il Palazzetto dello Sport, si è disputato il primo Open Nazionale di tennistavolo.

Sono stati circa 300 i pongisti arrivati da società sportive di 12 regioni italiane, dando vita a una serie di gare di ottimo livello e molto combattute.

La manifestazione si è svolta sotto la direzione dell’impeccabile giudice unico Carmini Vitale, coadiuvato dal folto gruppo di collaboratori del sodalizio di casa, che ha garantito un’organizzazione puntuale e impeccabile.

Il prestigioso Trofeo Teco, nella categoria regina Open 1, è stato conquistato dal friulano Erik Patrich, portacolori del Kras Sgonico Trieste.

Da sottolineare anche il successo di Anastasia Ashyrova, che ha fatto valere il fattore campo conquistando l’Open 6. Una vittoria particolarmente significativa per la portacolori del Cortemaggiore, profeta in patria davanti al pubblico di casa.

Alle premiazioni ha presenziato il vicesindaco Stefano Rancan.

I risultati

OPEN 1

1-500 Maschile / 1-50 Femminile

Erik Patrich – Kras Sgonico Trieste Simone Spinicchia – Silver Lining Milano Francesco Palmieri – Vasto (CH) Matteo Fantoni – Buonacossa Milano

OPEN 4

1201-4000 Maschile / 91-300 Femminile

Iacopo Mammi – Reggio Emilia Alex Vecchio – Audax RE Melissa Uboldi – Vallecamonica Davide Milani – Vittorino PC

OPEN 6

3800 Maschile / 231 Femminile

Anastasia Ashyrova – Cortemaggiore (PC) Piero Pignataro – Monza Filippo Facchini – Morelli Milano Riccardo Mereni – Aquile Milano

OPEN 7

5000 Maschile / 351 Femminile

Davide Otelli – Camuno (BS) Andreas Kunze – S. Polo di Torrile (Parma) Francesco Rosati – Brescia Leonardo Centi – CDR Modena

OPEN 8

6200 Maschile / 451 Femminile

Marco Cocchi – Fortitudo Bologna Matteo Marinini – Camuno Matteo Varini – Bagnolese (MN) Nicolò Chierichini – Academy Milano