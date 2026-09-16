“Attraverso il Design” torna a Piacenza, dalla Packaging Valley alla musica: una giornata per progettare il futuro

Design, impresa, università, giovani, inclusione e cultura si incontrano al Teatro Municipale di Piacenza per la seconda edizione di “Attraverso il Design”, in programma sabato 19 settembre. Una giornata articolata in tre momenti – mattina, pomeriggio e sera – uniti dal tema scelto per il 2026: “Packaging Valley. Il futuro si progetta insieme”.

Promossa da Home Gallery – Associazione Culturale e ideata e coordinata da Cecilia e Carlo Ponzini, la manifestazione parte da una concezione ampia del design, inteso non soltanto come progettazione di oggetti, ma come strumento capace di mettere in relazione idee e produzione, ricerca e industria, formazione e lavoro, innovazione e responsabilità sociale.

Al centro della mattinata, a partire dalle 9.30, ci sarà il futuro della Packaging Valley, il territorio che da Piacenza si estende verso Cremona, Lodi, Parma e Bologna e nel quale si concentra un importante patrimonio di imprese, tecnologie, competenze e capacità produttive. L’obiettivo non sarà però soltanto raccontare un’eccellenza industriale già esistente, ma interrogarsi sulle professionalità e sulle competenze che serviranno nei prossimi decenni, rafforzando il dialogo tra università, ricerca e sistema produttivo.

Dopo gli interventi istituzionali, il confronto condotto da Carlandrea Triscornia riunirà esponenti del mondo accademico, imprenditoriale e del design. Tra loro Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza; Luigi Colombo, prorettore delegato del Polo territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano; Francesco Zurlo, preside della Scuola del Design del Politecnico; Stefano Foletti, professore ordinario e direttore vicario del Dipartimento di Meccanica; Giorgia Spigno, direttrice DiSTAS dell’Università Cattolica; l’architetto Giorgio Palù; Gilda Bojardi, direttrice di INTERNI; Giorgio Donà, founding partner & director di Stefano Boeri Interiors, e Daniele Lago, presidente e Head of Design di LAGO.

Una parte significativa del dibattito riguarderà proprio la formazione e la possibilità di sviluppare a Piacenza nuove competenze nel design e nell’ingegneria del packaging. A seguire sarà la volta delle aziende, chiamate a raccontare la Packaging Valley dal punto di vista di chi opera direttamente sul campo, con rappresentanti, tra gli altri, di Barilla, Pubbliregia Ferrero, Gualapack e Poplast.

Nel pomeriggio la prospettiva cambierà, passando dall’industria al valore sociale del progetto. Protagonista sarà la Volley Academy Piacenza – Sitting Volley, disciplina che permette a persone con e senza disabilità di condividere lo stesso campo da gioco. Accanto allo sport ci sarà la danza, con l’Accademia Domenichino, mentre particolare attenzione sarà riservata alle nuove generazioni.

Saranno infatti premiati i progetti del concorso “Attraverso il Design”, che ha coinvolto gli studenti del Liceo Tramello e del Politecnico di Milano. I ragazzi hanno lavorato sul rapporto tra progetto e città, concentrandosi in particolare sul Lungo Po e sulla società Canottieri Nino Bixio, accompagnati dai docenti Edoardo Manara e Stefano Stabilini. Un modo per trasformare luoghi e necessità reali del territorio in occasioni di studio e proposta.

A chiudere la giornata sarà la musica. Alle 21, sempre al Teatro Municipale, il violinista e compositore Alessandro Quarta salirà sul palco insieme all’Ensemble Filarmonica Italiana per il Concerto di Gala “Da Vivaldi a Piazzolla”. Quarta, violino solista e direttore, metterà a confronto Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi con quattro composizioni di Astor Piazzolla, tra cui Oblivion e Libertango.

Prima del concerto saranno inoltre consegnati i Premi Attraverso il Design 2026. I riconoscimenti andranno alla Banca di Piacenza, per il sostegno alla cultura dell’architettura, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio, e all’architetto Giorgio Palù, Compasso d’Oro ADI 2016 per l’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona.

La conclusione avrà anche un’importante finalità solidale: il ricavato del concerto sarà destinato alla Volley Academy Piacenza – Sitting Volley, creando un legame concreto tra il tema dell’inclusione affrontato nel pomeriggio e l’appuntamento culturale della sera.

Una struttura che sintetizza l’idea alla base della manifestazione: al mattino il pensiero e il futuro, al pomeriggio la comunità, alla sera la cultura e l’emozione. Tre dimensioni differenti che “Attraverso il Design” porta nello stesso luogo con l’obiettivo di far dialogare mondi che spesso procedono separatamente e trasformare per un giorno il Teatro Municipale in una sorta di piazza della cultura aperta alla città.