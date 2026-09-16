Volley, Serie B1 – Buon test per la Pallavolo San Giorgio con la Vap

Seconda uscita stagionale per la Pallavolo San Giorgio Piacentino. Ieri sera le ragazze del presidente Giuseppe Vincini hanno superato in quattro set le pari categoria del Volley Academy Piacenza, in un anticipo del derby di campionato che andrà in scena alla seconda giornata.
Un ottimo test per mettere ulteriore “carbone nella locomotiva a vapore” e continuare a sperimentare nuove soluzioni tattiche in vista degli impegni ufficiali.
Il prossimo appuntamento per la formazione piacentina è fissato per sabato 19 settembre, quando al palazzetto dello sport di viale Repubblica andrà in scena un allenamento congiunto con la Minerva Volley, formazione parmense di B2 allenata dall’ex tecnico Luca Papotti. Nella squadra emiliana milita anche Ilaria They, sorella minore di Chiara.
Il riscaldamento è previsto per le ore 17.
Pallavolo San Giorgio Piacentino – Volley Academy Piacenza 3-1
(25-11, 25-18, 25-19, 23-25)