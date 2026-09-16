Tennis – Sabato 19 settembre torneo amichevole benefico “Gioca per la vita” alla Vittorino da Feltre

Sport, solidarietà, prevenzione, promozione e diffusione di sani stili di vita tra la popolazione. Sono le principali caratteristiche di “Gioca per la vita”, il torneo amichevole di tennis che sarà disputato sabato 19 settembre alla Vittorino da Feltre. Un evento sportivo benefico – patrocinato dal Comune di Piacenza e aperto a tutta la cittadinanza – il cui ricavato, per volontà della Vittorino e dei partner sostenitori – Australian, Bulla, PharmExtracta e la Breast Unit dell’Ospedale di Piacenza – sarà interamente destinato ad Armonia, l’associazione piacentina che promuove eventi e iniziative nel segno della lotta contro il tumore al seno.

“Gioca per la vita” è stato presentato questa mattina alla sede della Vittorino dal Presidente Gianluigi Tedesco, dal Consigliere delegato al tennis Bruno Pernigotti, dalla Presidente di Armonia, Erika Caffi, dal Direttore di Chirurgia Senologica-Breast Unit dell’Ospedale di Piacenza, Dante Palli, dall’Assessore allo sport del Comune di Piacenza, Mario Dadati, dal Delegato provinciale CONI, Robert Gionelli, e dall’imprenditore Valter Bulla.

“Siamo alla seconda edizione di questo evento benefico – ha detto Tedesco – per cui ringrazio i soci della Vittorino e gli sponsor che lo sostengono. Lo sport offre tanti benefici per la salute ed è un formidabile strumento di solidarietà, per questore vogliamo inserire stabilmente questo torneo amichevole nel calendario annuale dei nostri eventi sportivi”.

Ringraziamenti rimarcati anche da Erika Caffi, che ha evidenziato come “Gioca per la vita rappresenti un’iniziativa di vicinanza a tutte le donne che affrontano un tumore al seno. Grazie a iniziative ome queste, Armonia è riuscita a potenziare negli anni le strutture diagnostiche, a fare formazione, ad acquistare attrezzature di supporto ma anche a fare tanta attività di prevenzione. Un grazie alla Vittorino e a tutti i sostenitori di questo evento”.

Sport, prevenzione e sani stili di vita, caratteristiche peculiari di questo torneo a scopo benefico, sono finiti sotto la lente del dott. Palli, che ha ricordato come “l’attività sportiva rappresenti un fondamentale strumento di prevenzione non solo contro i tumori, che possono essere ridotti del 20%, ma anche per altre patologie croniche. Un grazie alla Vittorino, agli sponsor e ad Armonia che ci aiutano a diffondere e a promuovere tra la popolazione questi importanti concetti”.

“La nostra Amministrazione comunale – ha concluso l’Assessore Dadati – ha scelto di patrocinare questo evento proprio per tutti questi suoi valori aggiunti: la solidarietà, la promozione dello sport e di sani stili di vita e la prevenzione. Grazie alla Vittorino per la grande sensibilità che continua a dimostrare”.

Per partecipare a “Gioca per la vita” è possibile contattare, per le iscrizioni che sono già aperte, la segreteria della Vittorino al n. 0523 385540.