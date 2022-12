Le feste di fine anno a Grazzano Visconti nel villaggio natalizio, appuntamenti fino all’8 gennaio 2023

Anche quest’anno il suggestivo borgo di Grazzano Visconti (Vigolzone, Piacenza) situato a poco più di un’ora da Milano, ospiterà il tradizionale villaggio natalizio che da sette anni è diventato un appuntamento imperdibile per chi ama immergersi nella magica atmosfera del Natale.

Le arroccate vie dal caratteristico aspetto medioevale si animeranno di luci, musica e colori accogliendo i popolari mercatini di Natale e le variopinte bancarelle con le creazioni realizzate a mano dagli artigiani, per un pensiero unico e originale, e golose leccornie di ogni tipo, dai prodotti tipici ai vini più pregiati.

La vera magia, però, si realizzerà all’interno del Villaggio di Natale: in arrivo direttamente dal Polo Nord con la sua slitta, Babbo Natale incontrerà nella sua casa tutti i bimbi che vorranno confidargli i loro più preziosi desideri, rimasti gelosamente custoditi per tutto l’anno. I più timidi, invece, potranno mettere nero su bianco tutti i loro pensieri all’interno della letterina e spedirli direttamente al Polo Nord, un viaggio più lungo, ma ugualmente efficace!

Ma non finisce qui… Babbo Natale metterà a disposizione il suo personale parco divertimenti, il Babbo Park: il Luna Park di Babbo Natale con la ruota panoramica, lo scivolo gigante e il jumping, un vero mix di poesia e brivido. Per un’esperienza ancora più incantata, la pista di ghiaccio e cristallo permetterà di divertirsi con una delle attività più romantiche dell’inverno: il pattinaggio sul ghiaccio, che da sempre affascina grandi e piccini. Un’atmosfera da sogno avvolgerà la pista per un’esperienza unica e indimenticabile. Per i più golosi, non mancheranno tante proposte enogastronomiche con prelibatezze tutte da assaggiare: dallo street food più curioso alle migliori birre artigianali da scoprire e gustare per una merenda gustosa o uno spuntino stuzzicante.

Il Natale di Grazzano Visconti è la tappa irrinunciabile per vivere tutta la magia del Natale.

IL NATALE DI GRAZZANO VISCONTI

Fino all’8 gennaio, dalle 10.00 alle 19.00:

– 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre

– Dall’1 all’8 gennaio

Ingresso gratuito al borgo e agli spettacoli tematici.

