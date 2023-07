Ausl, Giampietro Scaglione nuovo direttore dell’unità operativa Prevenzione e protezione

Giampietro Scaglione è il nuovo direttore dell’unità operativa Prevenzione e protezione dell’Azienda Usl di Piacenza. La nomina è arrivata nei giorni scorsi da parte del direttore generale Paola Bardasi, dopo una selezione pubblica. L’incarico corona la carriera del professionista, che lavora in Azienda dal 1987. Dopo alcuni anni al servizio di Igiene pubblica, dal 2000 Scaglione operava già nella Prevenzione e protezione al fianco dell’allora direttore Franco Pugliese.

Bardasi: “Felici di questa conferma”

“Siamo molto onorati e felici di questa conferma per un professionista del calibro del dottor Scaglione – ha commentato il direttore Bardasi che, affiancata dal direttore sanitario Andrea Magnacavallo, ha voluto presiedere di persona alla firma complimentandosi personalmente con il nuovo direttore – Da anni supporta l’azienda con la sua lunga esperienza lavorativa, la profonda conoscenza della realtà locale e le spiccate capacità attitudinali altamente qualificate dimostrate. Competenze professionali e manageriali a cui si affiancano conoscenze scientifiche di alto livello indispensabili per assolvere al ruolo di direttore di questa unità operativa così importante per la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti. Auguriamo al dottor Scaglione buon lavoro, sicuri che dimostrerà ulteriormente il suo valore”.

Una vita dedicata alla prevenzione

“È una firma che mi dà grandi emozioni – commenta a sua volta il professionista – perché la mia può essere definita una vita dedicata alla prevenzione. Ho esordito in pediatria preventiva e poi ho continuato nel solco di tutelare la salute delle persone: considero fondamentale investire sulla salute e proteggerla prima che possa insorgere un problema. Questa nomina è il coronamento di un percorso professionale che mi ha appassionato e arricchito. Il mio impegno è sempre stato massimo e continuerà a esserlo. Porteremo avanti quanto fatto in questi mesi investendo sul lavoro di squadra per consolidare un percorso di tutela della salute e della sicurezza de lavoratori attraverso l’attenta sorveglianza, la valutazione del rischio e con particolare attenzione alla formazione e all’addestramento sul campo del nostro personale. Recentemente abbiamo inaugurato la nuova aula di formazione e addestramento opportunamente attrezzata per simulare un’area di degenza ospedaliera”.

“Qui si svolgeranno i corsi per una formazione fattiva. Un impegno, quello della tutela della salute dei lavoratori in linea con il Decreto 81 sulla sicurezza, che stiamo portando avanti in stretta sinergia con la direzione strategica nel rispetto dei ruolo e delle competenze e con gli stessi lavoratori. Contemporaneamente proseguiremo negli incontri periodici che già da tempo sono un appuntamento fisso mensile con le rappresentanze dei lavoratori in relazione con le direzioni, il risk management e la direzione della professioni sanitarie”.