Fiordaliso sta meglio e torna a casa: “Non riesco a smettere di piangere, grazie all’ospedale di Piacenza”

Fiordaliso sta meglio: ecco gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute della cantante dopo l’ennesimo ricovero in ospedale. Ricordiamo che circa 20 giorni fa la cantante ha pubblicato sui suoi account social una immagine che la ritraeva in un letto d’ospedale. Subito dopo ha fatto sapere ai suoi fan di aver subito una operazione di urgenza a causa di una peritonite: “Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla!”. Marina ha comunque rassicurato tutti quelli che la seguono con affetto: “Non mollo nemmeno morta”. Purtroppo però la situazione è peggiorata pochi giorni dopo.

Quasi 10 giorni fa la cantante è tornata in ospedale.

Poche ore fa su Twitter Fiordaliso ha scritto un post per tranquillizzare tutti. L’artista sta meglio: “Finalmente torno a casa e non riesco a smettere di piangere, è stato molto pesante, grazie all’ospedale di Piacenza, alla chirurgia d’urgenza, al primario Cattaneo e grazie forse a qualcuno che da lassù mi ha protetto”.

Tanti i messaggi di supporto, sia da parte dei fan che da parte di colleghi come Laura Pausini, la giornalista Marinella Venegoni, Davide Maggio.