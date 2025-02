Dal brand tutto piacentino “Anvein Social Club” mille euro in dono alla Casa di Iris: “Eccellenza del territorio”

Tradizione e solidarietà, il tutto condito da una buona dose di simpatia. Potrebbe esserci ricetta migliore? E infatti, da questa combinazione sono arrivati mille euro donati alla Casa di Iris. Parliamo dell’iniziativa del brand “Anvein Social Club”, nato con l’idea di promuovere Piacenza e il suo territorio. In occasione dello scorso Natale, “Anvein Social Club” aveva creato un’allegra felpa recante la scritta in dialetto locale “Bon Nadäl”. Parte dell’incasso delle vendite è stato donato alla Casa di Iris.

“Il nostro è un brand di abbigliamento piacentino, nato otto mesi fa con l’obiettivo di conservare la tradizione piacentina, per sponsorizzare i nostri prodotti fuori e dentro le mura, le nostre aziende dentro e fuori le mura. Lo scorso Natale abbiamo deciso di creare il primo maglione dedicato al Natale piacentino e una parte dei proventi è stata donata a Casa di Iris perché pensiamo che sia un’eccellenza del territorio, quindi è sempre bello ed importante dare una mano a chi ne ha più bisogno“. Lo spiega Matteo Castignoli, di Anvein Social Club.

In passato, Anvein Social Club aveva organizzato un’iniziativa analoga, con dei divertenti braccialetti dedicati alla coppa piacentina: iniziativa che aveva permesso di donare 9 mila euro, sempre alla Casa di Iris. L’anno scorso, le originali cuffie disegnate per celebrare i 25 anni della Trattoria dell’Angelo avevano permesso di raccogliere 2 mila euro. Si spera in un analogo successo con questo progetto.