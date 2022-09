Gli alpini di Piacenza festeggiano i cent’anni: una “grande” Festa Granda tra Agazzano e Piozzano dal 16 al 18 settembre. La loro storia custodita nel libro “Ieri oggi e domani…” – AUDIO, IL PROGRAMMA

Le sezioni Alpini di Piacenza, Agazzano e Piozzano invitano tutti alla 69^ Festa Granda, edizione che coincide col Centenario della sezione piacentina, nata appunto nel 1922. Edizione che coinvolgerà i comuni di Agazzano, Piozzano, Gazzola e Gragnano. Un appuntamento dunque estremamente prestigioso per le penne nere della nostra provincia le quali, non a caso, hanno allestito un ricco programma da venerdì 16 a domenica 18 settembre.

“La Festa Granda mantiene il proprio format tradizionale, ma ovviamente trovandoci a celebrare il nostro centenario abbiamo deciso di arricchirla con una serie di eventi”, spiega il presidente provinciale Roberto Lupi.

Venerdì 16 settembre, a Piozzano, apertura ufficiale con la serata dedicata ai cori, alla quale parteciperà anche il celebre Coro dell’Orobica. Sabato 17 settembre si terranno gli onori ai caduti nei comuni di Piozzano, Gazzola e Gragnano, mentre alle 18, presso il castello di Agazzano, si celebrerà l’evento di benvenuto a tutti i partecipanti.

Domenica 18 settembre, sempre ad Agazzano, inizia il raduno vero e proprio con alzabandiera, sfilata con arrivo in piazza, onore ai caduti e cerimonia religiosa affidata al vescovo Adriano Cevolotto. Poi al pomeriggio il concerto delle fanfare: oltre alla fanfara sezionale di Pontedellolio sarà presente anche la banda di Agazzano e la fanfara storica di Vicenza. Il tutto accompagnato dagli stand gastronomici per chi vuole fermarsi a mangiare in compagnia.

“Oggi essere alpini significa condividere i valori che da sempre ci contraddistinguono: solidarietà, amore per la Patria, amore per la montagna, senso civico, valori che si tramutano in ogni nostra attività quotidiana”, commenta Lupi.

Non a caso, in occasione della Festa Granda gli alpini doneranno una cifra importante all’Hospice.

Inoltre, le nostre penne nere, per celebrare e fissare in maniera indelebile questi cento anni di gloriosa storia al servizio del proprio paese presenteranno il volume “100 Anni Sezione Alpini Piacenza – ieri, oggi e domani…”. Un libro che attraverso le parole, ma soprattutto attraverso suggestive e rare fotografie, ripercorre la storia degli alpini della nostra città, tra impegno e solidarietà.