Enogastronomia, spettacolo e cultura: arriva il Gola Gola Festival – AUDIO

Dal 7 al 9 giugno Piacenza sarà capitale dell’enogastronomia grazie al Gola Gola Festival. Tre giorni all’insegna delle tradizioni culinarie ma non solo. Anche spettacolo, cultura e tanta musica. Il tutto si concentrerà tra piazza Cavalli e piazza Duomo.

Per scoprire i prodotti del territorio e assaggiare le creazioni degli chef, in un viaggio tutto Made in Piacenza.

Per tre giorni nel cuore della città, si assaggiano i prodotti migliori di questa terra e si incontrano gli chef che ogni giorno, nelle loro cucine, offrono ai clienti le loro creazioni, sapienti e innovative. Un omaggio a Piacenza e alle sue eccellenze, un’offerta eccezionale per tutti i visitatori.

Enogastronomia, scienza, attualità, storia: come ritrovare il filo del discorso tra le mille sollecitazioni di ogni giorno. Attraverso incontri e lezioni, esperti e protagonisti si confrontano lungo il filo del cibo per parlare del tempo in cui viviamo. Dal cambiamento climatico alle innovazioni tecnologiche, dalla sostenibilità al km zero, dalla storia dell’arte all’arte in tavola, dai campi alle aziende, dal vino al pane. Un assaggio per tutti i gusti il Gola Gola Festival.

Gola gola card

La Gola Gola! Card ti permette di avere vantaggi e facilitazioni all’interno del festival, sostenendo al contempo l’impegno e le attività della Caritas di Piacenza. Costo 5 euro.

Dove acquistare La card è disponibile presso l’Infopoint di Piazza Cavalli.

Prenotazioni Con la card è possibile prenotare gli eventi a numero chiuso (cooking show, degustazioni, laboratori bambini, Laboratorio di pissarei, eventi Amici del Sigaro Toscano). I possessori della card possono prenotare presentandosi presso la sede delle attività (cooking show, degustazioni e laboratori bambini) o presso l’Infopoint (Laboratorio pissarei in piazza ed eventi Amici del Sigaro Toscano).

Vantaggi La card dà diritto a una serie di vantaggi (sconti, agevolazioni, gadget, assaggi, fino a esaurimento scorte) presso gli esercizi commerciali e le aziende aderenti, i cui indirizzi sono indicati nel flyer allegato alla card.

Charity L’importo della card, tolti le imposte e i costi di produzione, sarà interamente devoluto alla Caritas di Piacenza.

Un sabato notte tutto da gustare

Una notte bianca per vivere il festival fino in fondo. Sabato 8 giugno è la notte più lunga del festival: la città non dorme e accompagna il pubblico tra musica, spettacoli, buon cibo, negozi aperti, locali da scoprire. Una grande festa nel cuore di Piacenza.

Spettacolo di Gianluca Impastato e a seguire DJ set by Ema Stokholma.

