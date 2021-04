Incidente mortale in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Sud, diversi i km di coda. Per rimuovere i mezzi coinvolti nello schianto è stato necessario chiudere un tratto di strada.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 19 aprile tra due camion al km 88, è intervenuto l’elisoccorso, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia. Purtroppo nel violento tamponamento ha perso la vita uno dei due conducenti dei mezzi pesanti coinvolti. Si tratta di 50enne di Milano.

Sempre a causa dell’incidente sono stati tanti i mezzi che hanno scelto di uscire a Piacenza Sud e lunghe code si sono verificate anche sulla via Emilia.