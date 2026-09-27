Il 4 ottobre concerto del ventennale del Placentia Gospel Choir, in piazza Cavalli anche AVIS Provinciale Piacenza per celebrare il valore del dono

Domenica 4 ottobre alle 21 è in programma il concerto del ventennale del Placentia Gospel Choir. In piazza Cavalli anche AVIS Provinciale Piacenza per celebrare il valore del dono.

Donare è un gesto semplice, ma può fare la differenza. È questo il messaggio che accompagnerà la Giornata del Dono, che a Piacenza sarà celebrata anche attraverso la musica e la condivisione.

In occasione della giornata, AVIS Provinciale Piacenza sarà al fianco del Placentia Gospel Choir per una serata speciale, dedicata alla musica, alle emozioni e al valore della solidarietà.

L’appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre alle 21, in Piazza Cavalli, dove il pubblico potrà assistere al 20° concerto del ventennale del Placentia Gospel Choir.

Sarà un momento particolarmente significativo per il gruppo, che festeggia così vent’anni di musica, coinvolgendo la città in un evento a partecipazione gratuita.

Accanto alla musica ci sarà anche AVIS, presente in Piazza Cavalli per celebrare insieme al pubblico il significato del dono e richiamare l’attenzione sull’importanza della solidarietà e della partecipazione.

Una serata, dunque, in cui le voci del gospel incontreranno un messaggio universale: donare agli altri è un gesto concreto di comunità, capace di creare legami e fare la differenza.

L’appuntamento è per domenica sera: Piazza Cavalli, ore 21, per festeggiare vent’anni di musica del Placentia Gospel Choir e condividere il valore del dono.