Sbalzato dalla moto nei pressi di Farini, 50enne soccorso in eliambulanza

Incidente in moto nei pressi di località Sassi Neri di Farini. Un motociclista di 50 anni, residente a Monza, è rimasto ferito dopo essere caduto mentre viaggiava nella zona. Per soccorrerlo è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Secondo le prime informazioni, il 50enne avrebbe perso il controllo della moto finendo a terra. La dinamica dell’incidente resta comunque da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Considerata la zona in cui si trovava il motociclista, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza per consentire un più rapido recupero e trasferimento del ferito.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in volo al pronto soccorso di Piacenza per gli accertamenti del caso.

Nonostante la caduta, le condizioni del 50enne non sarebbero gravi.