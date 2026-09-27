Sbalzato dalla moto nei pressi di Farini, 50enne soccorso in eliambulanza

27 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Incidente in moto nei pressi di località Sassi Neri di Farini. Un motociclista di 50 anni, residente a Monza, è rimasto ferito dopo essere caduto mentre viaggiava nella zona. Per soccorrerlo è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Secondo le prime informazioni, il 50enne avrebbe perso il controllo della moto finendo a terra. La dinamica dell’incidente resta comunque da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Considerata la zona in cui si trovava il motociclista, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza per consentire un più rapido recupero e trasferimento del ferito.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in volo al pronto soccorso di Piacenza per gli accertamenti del caso.

Nonostante la caduta, le condizioni del 50enne non sarebbero gravi.

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