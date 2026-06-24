Il mondo della moda piange Tina Pellizzari, Brugnoli (Federmoda): “Maestra di commercio e di eleganza”

Si sono svolti ieri mattina nella chiesa di Santa Teresa i funerali di Tina Pellizzari, storica commerciante piacentina e figura di riferimento del settore moda cittadino, scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi amici, clienti, colleghi e rappresentanti del mondo economico e associativo piacentino, a testimonianza dell’affetto e della stima che la città le ha sempre riservato.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Gianluca Brugnoli, presidente di Federmoda Piacenza, che ha voluto ricordare non solo l’imprenditrice, ma anche la donna che ha contribuito alla sua formazione professionale.

«La scomparsa di Tina Pellizzari mi colpisce profondamente, sia sul piano personale sia come presidente di Federmoda Piacenza. Per me e per il mio socio Gianfranco Zilioli, Tina e Giorgio Pellizzari sono stati dei veri maestri. Abbiamo imparato il mestiere lavorando al loro fianco per diversi anni, crescendo professionalmente e umanamente grazie ai loro insegnamenti.

Da loro abbiamo appreso il valore della serietà, dell’impegno quotidiano, dell’attenzione al cliente e della passione per un lavoro che non era soltanto commercio, ma anche cultura dell’eleganza e capacità di costruire relazioni. Tina ha sempre rappresentato questi valori con discrezione, competenza e grande umanità.

Era inoltre una presenza costante e partecipe nella vita associativa, sia in Federmoda sia in Confcommercio, realtà di cui è stata socia per tutta la vita professionale, offrendo sempre il proprio contributo con spirito costruttivo.

Con la sua scomparsa non perdiamo soltanto una stimata imprenditrice, ma uno dei volti che hanno contribuito a scrivere la storia del commercio piacentino. E con la prossima chiusura dello storico negozio Pellizzari si spegnerà anche una luce importante del centro storico, un’attività che per decenni è stata un punto di riferimento per generazioni di clienti e per l’intera città.

Alla sua famiglia rivolgo, a nome mio personale e di Federmoda Piacenza, le più sentite condoglianze e un pensiero di profonda riconoscenza per tutto ciò che Tina ha rappresentato per la nostra comunità».

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