JOY 2026, Youthbank presenta i progetti vincitori: sabato 27 giugno a Spazio TOO

Si conclude sabato, con un grande evento pubblico, il percorso di YouthBank 2026. Il progetto promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano – che affida ai giovani il compito di ideare, valutare e selezionare iniziative capaci di generare impatto sociale sul territorio – ha in serbo per il 27 giugno, presso Spazio TOO (via XXIV Maggio 51), JOY 2026.

Si tratta della festa conclusiva, ospitata all’interno della quinta edizione di Spazio al Gioco (evento organizzato dall’associazione culturale IGRA dedicato alla creatività e alla partecipazione attiva), che suggella per YouthBank un anno importante: si è confermato per il terzo anno come una delle esperienze più significative di partecipazione giovanile del territorio, con numeri in crescita e una qualità progettuale sempre più matura.

L’EVENTO JOY

La scelta di unire JOY a Spazio al Gioco nasce dalla forte affinità che lega le due iniziative: entrambe promuovono la cittadinanza attiva e la costruzione di reti tra associazioni, istituzioni e comunità locale. Un incontro naturale tra due esperienze che condividono la stessa visione di territorio come luogo in cui le persone si incontrano, collaborano e costruiscono opportunità. Giunta alla sua quinta edizione, Spazio al Gioco è organizzata da Igra, associazione culturale e teatrale attiva dal 2022: una giornata fatta di incontri, idee, racconti e nuove connessioni, all’insegna dell’arte e del gioco. La manifestazione prenderà il via alle ore 10.30 del 27 giugno e proseguirà per tutta la giornata con laboratori gratuiti, attività culturali, punti informativi, spettacoli, musica dal vivo e momenti di aggregazione aperti a tutte le età. Durante l’evento saranno inoltre offerti gratuitamente ai partecipanti il pranzo, una merenda pomeridiana per i bambini e un aperitivo serale.

Numerose le realtà del territorio coinvolte: Biblioteca per Ragazzi Giana Anguissola, Centro per le Famiglie, A.S.D. I Draghi, Capoeira Senzala Piacenza, Alive Dance Studio, ASD Dance/Heart – Emozioni in Circolo, Storytellers, Stella Piazza, Majistro Re, Andrea Barbieri, Pingu’s English, Santa Sanchez, Logos Teatro e Leonardo Mazza.

Youthbank

Il momento dedicato a YouthBank prenderà il via alle ore 17.30, quando i giovani protagonisti del bando presenteranno al pubblico i progetti selezionati e finanziati per il 2026 attraverso stand informativi, attività interattive e occasioni di confronto diretto con i visitatori. Sarà un’opportunità per conoscere da vicino le idee nate dai ragazzi e le azioni che verranno realizzate nei prossimi mesi sul territorio piacentino e vigevanese. Alle ore 18.45 è prevista una presentazione del percorso da parte degli YouthBanker seguita da un momento istituzionale, con la partecipazione della consigliera d’Amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano Giovanna Palladini e dell’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Piacenza Francesco Brianzi.

La serata si concluderà con le esibizioni live di Gaia Acoustic Duo, Lorena Uría e Fields of Petrichor. L’ingresso a JOY 2026 e a tutte le attività di Spazio al Gioco è libero e gratuito.

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