Il Piacenza prende forma: Franzini fino al 2027 (con opzione per il 2028), Calistri direttore sportivo

Il Piacenza calcio 2026-27 inizia a prendere forma. Dopo l’annuncio in pompa magna di Kirill Bosov come nuovo socio della cordata biancorossa, ecco i primi tasselli del club. Il nuovo direttore sportivo è Leonardo Calistri, che ha sottoscritto un contratto biennale con il club fino al 2028, mentre sulla panchina è confermatissimo Arnaldo Franzini. L’obiettivo è chiaro: tornare tra i professionisti.

Il comunicato del club

Il Piacenza Calcio comunica di avere affidato la direzione sportiva della Prima Squadra a Leonardo Calistri che ha sottoscritto un contratto biennale con il club fino al 30 giugno 2028. Contestualmente, il club informa che l’allenatore della Prima Squadra Arnaldo Franzini ha firmato un nuovo contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy