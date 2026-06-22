Aggressioni e violenza, il tema sicurezza approda in consiglio comunale: “Servono risposte concrete”

Le recenti aggressioni avvenute a Piacenza hanno riportato al centro del dibattito politico il tema della sicurezza urbana. Nel corso del Consiglio comunale, maggioranza e opposizione hanno espresso preoccupazione per una serie di episodi che negli ultimi giorni hanno coinvolto operatori dei servizi pubblici, personale sanitario e forze dell’ordine.

A suscitare particolare allarme è stata l’aggressione subita da un controllore di Seta, colpito con un pugno da un passeggero sprovvisto di biglietto. A questo episodio si aggiungono l’aggressione a un medico del pronto soccorso e quella a un agente di polizia, colpito con un tubo metallico sempre all’interno dell’ospedale.

Per Stefano Cugini di Alternativa per Piacenza, questi fatti rappresentano «una sconfitta dello Stato e della comunità». Il consigliere ha sottolineato come chi garantisce servizi essenziali non possa essere lasciato solo ad affrontare situazioni sempre più complesse. «Quando un autobus diventa un territorio di frontiera o il pronto soccorso una trincea, significa che i lavoratori stanno pagando il prezzo di un progressivo svuotamento dei servizi e di un aumento della marginalità sociale», ha affermato.

Cugini ha respinto sia le letture considerate troppo indulgenti sia le risposte esclusivamente securitarie, chiedendo invece interventi strutturali. Tra le proposte avanzate, un confronto immediato con Seta e Ausl per verificare l’efficacia dei protocolli di sicurezza, dei sistemi di videosorveglianza e delle procedure di chiamata rapida delle forze dell’ordine. Il consigliere ha inoltre invocato un maggiore coordinamento con Prefettura e terzo settore per affiancare alle misure di controllo strumenti di mediazione sociale e sostegno alle situazioni di marginalità e disagio psichico.

Sulla necessità di affrontare il problema si è espresso anche Filiberto Putzu dei Liberali, che ha parlato di una possibile escalation di episodi violenti dopo un periodo di apparente tranquillità. «C’è una situazione che effettivamente sta uscendo di controllo», ha dichiarato, ricordando non solo le aggressioni ai lavoratori pubblici ma anche gli episodi di accoltellamento verificatisi negli ultimi giorni in città.

Patrizia Barbieri, capogruppo della civica di centrodestra, ha posto l’attenzione sia sul tema della sicurezza sia sulla gestione del disagio psichico. Richiamando l’episodio dell’accoltellamento avvenuto in centro storico, ha criticato la mancata rimozione tempestiva delle tracce di sangue rimaste per ore tra il Tribunale e Piazza Duomo, definendo la situazione «imbarazzante» anche agli occhi dei turisti.

Secondo Barbieri, tuttavia, il nodo più urgente riguarda l’aumento delle situazioni di fragilità mentale. L’ex sindaca ha evidenziato come sempre più spesso famiglie, operatori e forze dell’ordine si trovino ad affrontare casi complessi senza strumenti adeguati. Per questo ha proposto l’apertura di un tavolo di confronto con l’Azienda sanitaria locale per comprendere le difficoltà esistenti, valutare possibili potenziamenti dei servizi e individuare nuove progettualità.

«Nessuno deve essere lasciato solo di fronte a problemi così importanti», ha affermato Barbieri, sottolineando come il disagio psichico stia interessando in misura crescente non solo gli adulti, ma anche adolescenti e giovani tra i 18 e i 25 anni.

Dal dibattito è emersa una convergenza sulla necessità di rafforzare le tutele per lavoratori, operatori sanitari e forze dell’ordine, pur con sensibilità politiche differenti sulle modalità di intervento. Un confronto che si inserisce in un contesto cittadino segnato da episodi che hanno riacceso il tema della sicurezza e della capacità delle istituzioni di rispondere a fenomeni sempre più complessi.

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