Prima edizione di “Auto&Trucks” a Piacenza Expo il 27 e 28 giugno 2026

Sarà un fine settimana dedicato ai motori e al motorismo sportivo quello in calendario a Piacenza Expo sabato 27 e domenica 28 giugno. In programma c’è infatti la prima edizione di “Auto&Trucks”, spin-off di “Due tempi bei tempi” che porterà negli spazi del quartiere fieristico di Le Mose gare nazionali di drift con auto e camion, ma anche esibizioni ed esposizioni di auto sportive e di camion degli anni passati.

“Auto&Trucks” a Piacenza Expo

L’evento, che avrà come guest star l’ex campione mondiale di motociclismo Marco Melandri, è stato presentato oggi a Palazzo Farnese dal’Assessore al bilancio del Comune di Piacenza, Gianluca Ceccarelli, dal Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa, dal Presidente del club “Due tempi bei tempi”, Franco Boscarato, dal Presidente nazionale di Acsi Motorsport, Sauro Banetta, dal Presidente del Ferrari Club Piacenza Andrea Capurri e dal pilota di drift Daniele Quercioli.

“Un nuovo evento fieristico – ha commentato l’Assessore Ceccarelli – che dimostra ancora una volta la capacità di Piacenza Expo di attrarre pubblico sul nostro territorio con iniziative innovative capaci di abbinare sport, cultura e spettacolo”.

“Un nuovo appuntamento – ha aggiunto Villa – che nasce dalla collaborazione con un’associazione del territorio e che dimostra la capacità organizzativa della nostra struttura di dare vita a eventi di portata nazionale per il grande pubblico, in un periodo solitamente scoperto del nostro calendario. Piacenza Expo ha una lunga tradizione alle spalle in tema di motorismo sportivo, proprio in un territorio che rappresenta il punto di partenza della Motor Valley emiliana. Un grazie al Comune e a tutte le realtà che hanno lavorato per portare in scena questo nuovo appuntamento”.

Due intere giornate che avranno come denominatore comune il motorismo sportivo: gare nazionali di drift sotto l’egida di Acsi Motorsport, con dieci camion e oltre settanta auto sportive, ma anche esposizioni statiche, sia di auto che di camion, con modelli iconici sia da corsa che da strada.

“Sarà una grande festa – ha commentato Boscarato – dedicata non solo agli amanti e agli appassionati dei motori. Ci saranno gare emozionanti che evidenzieranno l’abilità dei piloti, ma anche spettacoli e musica con un ospite d’eccezione come Marco Melandri che, oltre ad esibirsi in consolle, scenderà anche in pista. I visitatori potranno anche provare l’ebbrezza di salire sui mezzi da competizione grazie al servizio di taxi drift che sarà attivo sia al sabato che alla domenica”.

Gare, spettacolo ed esibizioni nel segno dei motori ma anche della sicurezza stradale, valore che, da sempre, caratterizza tutti gli eventi motoristici di Piacenza Expo.

“Tra auto e camion – ha concluso Banetta – scenderanno in pista quasi un centinaio di mezzi che si sfideranno in questa tappa valevole per il nostro Campionato nazionale, ma ci saranno anche piloti stranieri a caccia di punti per il Campionato europeo. Un grazie a Piacenza Expo e all’associazione “Due tempi bei tempi” per la collaborazione e la perfetta regia”.

In gara nelle prove di drift ci sarà anche Daniele Quercioli che, da anni, alterna le competizioni con iniziative dedicate agli studenti proprio per diffondere tra i giovani la cultura della guida sicura.

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