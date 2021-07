Il Piacenza saluta il segretario Paolo Porcari (andrà al Milan): al suo posto Federico Peano

Piacenza Calcio 1919 comunica che da lunedì 12 luglio pv Paolo Porcari, segretario generale del club biancorosso, si trasferirà alla segreteria sportiva dell’A.C Milan.

La società – nelle persone del Presidente Roberto Pighi, dei soci Marco Polenghi ed Eugenio Rigolli, del direttore generale Marco Scianò e dell’intero Consiglio di Amministrazione – intende complimentarsi per il traguardo professionale raggiunto da Paolo, persona di alto spessore umano e profonda competenza professionale.

Tutto ciò non può che riempire di profondo orgoglio oltre che a confermare il ruolo del Piacenza Calcio quale ambiente di lavoro ideale, capace di consentire lo sviluppo non solo di giocatori di prospettiva di giovani ed emergenti dirigenti sportivi. La società comunica altresì che, sempre a far data del 12 luglio pv, si insedierà quale nuovo segretario generale il Dott. Federico Peano, al quale tutta la famiglia biancorossa augura buon lavoro.