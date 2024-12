Imu, saldo entro il 16 dicembre: Confedilizia e Banca di Piacenza insieme per informare i cittadini

In vista della scadenza di lunedì 16 dicembre p.v., ultimo giorno per effettuare il pagamento del saldo dell’Imu dovuta per il 2024, la Confedilizia di Piacenza, in collaborazione con la Banca di Piacenza (che, oltre ad aver pubblicato l’apposita informativa sul proprio sito, www.bancadipiacenza.it, mette a disposizione i propri sportelli per i pagamenti), diffonde una specifica guida con tutte le istruzioni sul tributo (base imponibile, aliquote, come e quando si paga, ecc..) e un prospetto con le principali aliquote fissate dal Comune di Piacenza.

In estrema sintesi, si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota di competenza e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, in caso di cessione, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero in capo all’una o all’altra parte contraente, mentre nel caso in cui i giorni di possesso del mese del trasferimento risultino uguali per il cedente e per l’acquirente, l’imposta del mese in questione resta interamente a carico di quest’ultimo.

Si rammenta che dal 2023 sono esentati dal pagamento dell’Imu – previa comunicazione al Comune nei termini di legge – gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale (rispettivamente “violazione di domicilio” e “Invasione di terreni o edifici”) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Per quanto riguarda il 2024 non sono previste novità, mentre dal 2025 – senza ulteriori proroghe – i Comuni dovranno obbligatoriamente redigere la delibera di approvazione delle aliquote Imu tramite l’elaborazione di un Prospetto informatico (ex art. 1, commi 756 e 757, della legge 160/2019), da pubblicarsi sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre, pena la non validità della delibera emanata e l’applicazione delle aliquote ordinarie di base previste dalla legge.

Presso la sede della Confedilizia di Piacenza (Via Del Tempio 27-29 – Piazzetta della Prefettura, tel. 0523.327273. Uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 18.00; e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito Internet: www.confediliziapiacenza.it) è istituito un apposito servizio di assistenza e consulenza per il pagamento del tributo. In particolare, gli uffici dell’Associazione forniranno informazioni sulle aliquote e le detrazioni dei vari Comuni, effettueranno il calcolo delle imposte dovute e daranno supporto nella compilazione dei modelli di versamento.