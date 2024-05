Inaugurata XNL Musica, le nuove aule aperte al pubblico con le installazioni degli studenti

È stato inaugurato venerdì pomeriggio tra gli applausi XNL Musica, la nuova sezione di XNL Piacenza, gestita dal Dipartimento di Elettronica e Jazz del Conservatorio Nicolini. La sede del Centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano, luogo di fusione di diversi linguaggi artistici grazie anche a percorsi formativi di alta qualità, si arricchisce dunque di un nuovo elemento, che si aggiunge ai programmi di XNL Arte e ai progetti di Bottega XNL Cinema e Teatro.

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi, il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi, la direttrice del Conservatorio e di XNL Musica Maria Grazia Petrali e il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi.

La festa è poi proseguita con il concerto sold out di Ryoichi Kurokawa che, per la prima volta a Piacenza, ha portato il suo progetto audiovisuale “s.asmbli / subassemblies”, una riflessione sul rapporto tra natura e manufatti umani realizzata attraverso un pezzo concertistico e istallazioni visive su grande schermo.

La nuova sezione “Musica” di XNL, situata al piano -1, è composta da quattro aule all’avanguardia, dotate di attrezzature e tecnologie musicali di ultima generazione.

Le aule sono progettate per un utilizzo polivalente, con un trattamento acustico che offre una risposta naturale e confortevole. La Sala Ambisonic, realizzata da Boxy System, è specializzata nell’ascolto, nella registrazione e nello studio del suono in un ambiente tridimensionale, grazie a 16 diffusori disposti a sfera per una diffusione a 360 gradi.

La Sala Elettronica è configurata come control room per attività di post-produzione e registrazione verso le altre sale. La Sala Jazz è dedicata alle lezioni e alla pratica del jazz, con tecnologia all’avanguardia. Infine, la Hall è lo spazio pensato per la musica d’ensemble e come punto di incontro tra le diverse attività, ideale per la ricerca e la produzione.

Il nuovo spazio permette una programmazione annuale che comprende masterclass e seminari innovativi, con un focus sulle sonorità elettroacustiche e visuali. Questa nuova sezione musicale lavorerà in stretta collaborazione con gli altri dipartimenti del Centro di via Santa Franca.

Una parte significativa del programma sarà dedicata alla ricerca, con obiettivi a lungo termine che includono la creazione di master e dottorati in musica per film. Il Conservatorio prevede anche corsi e lezioni aperti a ragazzi di ogni età, per introdurli non solo alla pratica musicale, ma anche alle molteplici opportunità lavorative del settore.

XNL Musica vuole contribuire all’arte contemporanea, organizzando eventi d’avanguardia che possano coinvolgere e ispirare la comunità locale. L’obiettivo è promuovere un vivace dialogo tra arte e musica, diffondendo idee e creando nuove connessioni all’interno della città. Oggi, sabato 4 maggio, dalle 10 alle 18, le sale musica di XNL saranno aperte al pubblico e animate con installazioni sonore dagli studenti e dai docenti del Conservatorio.