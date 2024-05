Scende dal treno a Piacenza con una ferita da taglio alla gamba: “Mi hanno accoltellato”. Indagini in corso

Sono in corso le indagini per capire cosa sia accaduto a un ragazzo di 27 anni trovato ferito in stazione a Piacenza. I fatti sono accaduti ieri sera intorno alle 20. Il giovane, di origini spagnole, ha chiesto aiuto alla Polizia Ferroviaria, presentandosi con una vistosa ferita da taglio alla gamba.

Il giovane ha raccontato ai poliziotti di essere stato aggredito con una coltellata proprio a bordo del treno. Era partito da Milano e durante il tragitto sarebbe stato aggredito, pochi minuti dopo la partenza. Il ragazzo non ha saputo fornire altre indicazioni, almeno per ora.

Nel frattempo i soccorsi del 118 lo hanno trasportato in ospedale in condizioni fortunatamente non gravi.