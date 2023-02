“L’arte di gestire la classe”, oltre 140 docenti al corso di formazione di Coopselios

L’arte di gestire la classe: 140 insegnanti delle scuole del primo ciclo della città di Piacenza impegnati nel percorso di formazione organizzato da Coopselios in coprogettazione con il Comune di Piacenza.

Dal 23 febbraio gli insegnanti delle scuole primarie del primo ciclo di Piacenza saranno impegnati nel corso di formazione organizzato da Coopelios in coprogettazione con il Comune di Piacenza che ogni anno viene proposto ai docenti all’interno del Progetto di promozione del benessere a scuola, contrasto al disagio e alla dispersione scolastica. Dunque saranno 140 insegnanti che incontreranno i formatori dell’Università Cattolica per riflettere sull’importanza del saper gestire le classi. La gestione della classe chiama in causa aspetti di carattere relazionale e didattico e chiede perciò una capacità di integrazione di diversi fattori che è frutto di preparazione iniziale, esperienza, riflessività.

GLI INCONTRI NEL DETTAGLIO

La competenza della gestione della classe da parte dell’insegnante si sviluppa nel tempo e si rafforza attraverso il confronto, lo studio, l’analisi di ciò che accade. Il primo incontro che si terrà il 23 febbraio, dal titolo “Esistono classi ‘semplici’? Uno sguardo sulla pluralità come componente strutturale della classe per crescere nella consapevolezza di alcune dinamiche di classe” impegnerà gli insegnati delle scuole dell’infanzia , delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di Primo grado per due ore.

Il secondo e il terzo incontro si terranno il 3 marzo e il 14 marzo: due gruppi comprendenti il primo gli insegnati delle scuole dell’infanzia e delle classi 1-2-3 delle scuole primarie, mentre il secondo le classi 4-5 delle scuole primarie e le tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado. Il corso impegnerà i coinvolti nelle strategie relazionali e didattiche per la gestione della classe plurale. I due incontri intendono proporre all’attenzione delle e degli insegnanti alcune strategie relazionali e didattiche tese a costruire condizioni positive per l’apprendimento di ciascuno.

Il quarto ed ultimo incontro, quello del 27 marzo, avrà come titolo “Saper stare nelle fatiche della gestione della classe“. L’incontro intende promuovere nelle e nei docenti una maggiore consapevolezza sull’importanza di sapere riconoscere e gestire i vissuti emotivi che la gestione della classe comporta. Tutti i formatori saranno docenti e ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tutti gli incontri avverranno on line (piattaforma Microsoft Teams) ed avranno durata dalle ore 17 alle ore 19.

La dottoressa Claudia Molinaroli, coordinatrice del Progetto di Promozione del Benessere a scuola, contrasto al disagio e alla dispersione scolastica sottolinea che il tema è risultato del lavoro di mappatura del bisogno formativo svolto durate gli incontri del tavolo di studio e confronto che coinvolge mensilmente tutti i Referenti della funzione strumentale nominati da tutte le scuole del Primo Ciclo della Città di Piacenza. La risposta di interesse pervenuta dagli insegnanti che in pochi giorni hanno esaurito i posti disponibili conferma l’interesse del tema e l’importanza di potervi riflettere supportati da esperti. Il progetto nel complesso per le azioni rivolte agli adulti e agli studenti si attesta da anni come un’importante strumento di arricchimento e prevenzione.