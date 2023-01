Incendio in un’abitazione di Castel San Giovanni, due persone intossicate e trasportate al pronto soccorso

Incendio in un’abitazione di Castel San Giovanni, due persone all’ospedale. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi. Intorno alle 13 fiamme sono divampate al primo piano di una palazzina di via Mazzini dove in quel momento si trovavano due persone. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno aiutato i due residenti a lasciare l’edificio: i due sono stati trasportati al pronto soccorso a causa di una intossicazione da fumo. Sul posto anche i carabinieri che ora stanno cercando di comprendere le cause del rogo.