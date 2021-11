Intercettati e bloccati in via Emilia Pavese, blitz della polizia e due giovani fermati

Operazione di polizia nel tardo pomeriggio di ieri in via Emilia Pavese. Alcuni agenti in borghese hanno intercettato una vettura nei pressi di piazzale Torino: la vettura ha arrestato la propria corsa fermandosi di traverso in mezzo alla strada e sbarrando il passaggio a un’auto con a bordo due persone.

Gli agenti a quel punto sono scesi dal mezzo e hanno bloccato i due giovani per poi ammanettarli e condurli in questura. L’azione non è sfuggita agli occhi dei passanti ma la polizia mantiene per ora il più stretto riserbo in merito all’operazione.