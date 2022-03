Interdittiva antimafia per una società piacentina, Cugini (ApP): “La città deve immunizzarsi da queste logiche malsane”

Collegamenti con il clan Pecoraro-Renna. Tre aziende con sede a Piacenza farebbero riferimento a una persona legata alla camorra.

“Questa nota della Prefettura, che ringraziamo per il prezioso coordinamento – commenta Stefano Cugini, candidato sindaco di Alternativa per Piacenza – ci sconforta e ci fa ribadire, ancora una volta, quanto sia indispensabile presidiare la legalità quale perno della politica”.

Cugini commenta così la nona interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura dal 2019 a oggi. Due provvedimenti sono legati all’indagine sull’ex presidente del consiglio comunale Giuseppe Caruso, condannato a 20 anni con l’accusa di essere legato ai boss della ‘ndrangheta Grande Aracri. Quest’ultimo caso, si riferisce a una società che ha sede in centro città, operante nel settore dello stoccaggio merci e trasporto, legata ad altre due aziende piacentine già colpite da interdittive antimafia



“Un settore di punta per l’economia piacentina di nuovo toccato da un fatto grave. Il livello di attenzione e prevenzione, da parte delle istituzioni, deve alzarsi sempre di più. Serve un cambio di passo: la città che vogliamo deve immunizzarsi da queste logiche malsane. Mani libere da condizionamenti e lavoro comune per una logistica etica, trasparente, non infiltrata, rispettosa delle leggi e dei contratti di lavoro”