Anpas e Consulta Studentesca insieme, un ciclo di incontri per portare il volontariato nelle scuole

Croce Bianca insieme alla Consulta Studentesca provinciale di Piacenza presentano un insieme di tre incontri volti alla formazione e alla sensibilizzazione dei giovani studenti. Vari gli istituti superiori coinvolti che potranno partecipare in forma ibrida alle lezioni; una parte sarà tenuta in presenza ed una in modalità a distanza. Il primo incontro si è tenuto il 16 Marzo con relatori il Coordinatore ANPAS della Provincia di Piacenza, nonché membro della Direzione Nazionale della medesima organizzazione Paolo Rebecchi, ed il Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Emergenza Territoriale 118 e Pronto Soccorsi di Prossimità Stefano Nani. In apertura sono state quindi presentate le due realtà strategiche e di utilità vitale del nostro territorio: “la rete” ANPAS ed il 118 di Piacenza, che da anni operano insieme su fronti diversi.

“Portare il volontariato nelle scuole è un gesto non solo di utilità sociale, ma anche di strategia; il welfare del nostro paese vede nel volontariato un ingranaggio insostituibile e non ultima la pandemia e l’emergenza Ucraina mostrano il valore delle organizzazioni strutturate”, queste sono state le parole di Paolo Rebecchi, impegnato su più fronti locali e Nazionali in seno ad ANPAS. Stefano Nani ha rimarcato la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato e l’AUSL, illustrando il sistema emergenziale 118 che proprio quest’anno compirà 30 anni di attività.

I ragazzi potranno quindi apprendere la storia e le dinamiche delle due realtà arrivando a comprendere il funzionamento del sistema di emergenza-urgenza. A seguire, nelle prossime lezioni, si terrà un corso dedicato all’approfondimento del tema Protezione Civile ANPAS. I relatori in quel caso saranno Oreste Guglielmetti ed Enrico Vigliante, che illustreranno il sistema, la storia e il metodo di attivazione in caso di evento maggiore per il supporto alla popolazione. L’ultima lezione verterà sul primo soccorso, e sulle manovre base di rianimazione. Il relatore sarà Guglielmo Pighi che lascerà il posto, nella seconda parte della mattinata, ad i volontari del gruppo giovani di ANPAS Croce Bianca, che risponderanno a eventuali domande dei ragazzi. Beatrice Casella, Coordinatrice del Gruppo Giovani, commenta così: “è per noi un momento di avvicinamento e informazione ad i giovani, speriamo che alcuni incuriositi ed attratti si possano avvicinare alla nostra realtà. Un ringraziamento speciale a Costanza De Poli, presidente della Consulta Provinciale degli studenti di Piacenza per aver creduto e incentivato alla creazione di un evento che possa sensibilizzare giovani ragazzi ai tempi di aiuto e assistenza reciproca”.