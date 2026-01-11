Riforma degli istituti comprensivi, il Pd: “Tracciamo la rotta per una scuola moderna e vicina alle famiglie”

Il Partito Democratico di Piacenza interviene sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino, sottolineando come il passaggio agli Istituti Comprensivi – votato all’unanimità in Consiglio Comunale lo scorso marzo – rappresenti una svolta necessaria per allineare la città ai migliori standard educativi nazionali.

Una scuola più semplice e continua: Per il PD, la riforma non è solo una scelta amministrativa, ma un investimento sul futuro dei ragazzi. Riunire scuola dell’infanzia, primaria e media sotto un’unica direzione permette di garantire una reale continuità didattica: gli studenti potranno contare su un percorso formativo lineare dai 3 ai 14 anni, evitando i traumi dei passaggi tra cicli diversi. Questa innovazione semplifica inoltre la vita delle famiglie, che avranno per undici anni un unico interlocutore e uffici di riferimento stabili, favorendo un rapporto di fiducia profondo con l’istituzione scolastica e valorizzando il lavoro dei docenti all’interno di una comunità educante più coesa.

Le priorità per una gestione efficace: Affinché la transizione sia un successo, il PD di Piacenza ritiene fondamentale che il Comune gestisca questa fase con pragmatismo, mettendo al centro tre punti chiave:

Unità familiare e vicinanza: È prioritario garantire che fratelli e sorelle possano frequentare lo stesso istituto. I nuovi criteri di iscrizione devono valorizzare la continuità familiare e la vicinanza territoriale, superando il rischio di dispersione tra plessi diversi.

Gradualità per i nuovi plessi: In vista dell’apertura delle scuole ai Pontieri e all’ex Manifattura Tabacchi, proponiamo un avvio progressivo. L’idea è partire dalle classi prime, permettendo a chi ha già iniziato il ciclo nelle seconde e terze di concluderlo nello stesso plesso, evitando spostamenti improvvisi.

Potenziamento del Trasporto Scolastico: Il Comune deve calibrare il servizio bus sulla nuova mappa scolastica, per sostenere l’autonomia dei ragazzi e ridurre il traffico privato e l’impatto ambientale nei tragitti casa-scuola.

Qualità formativa e tutela dei docenti: La creazione degli Istituti Comprensivi deve essere l’occasione per arricchire l’offerta formativa con laboratori scientifici, linguistici ed espressivi sempre più all’avanguardia. Al tempo stesso, chiediamo un’attenzione particolare alla stabilità del personale docente, specialmente per le materie specialistiche (musica, arte, scienze motorie, lingue). È essenziale ridurre la frammentazione delle cattedre tra troppi plessi per tutelare la qualità dell’insegnamento e il rapporto empatico con gli studenti.

“La sfida degli Istituti Comprensivi,” conclude il PD di Piacenza, “è trasformare ogni plesso in un polo di innovazione. Lavorare in rete tra scuole significa garantire pari opportunità educative a tutti i quartieri della città, promuovendo equità e coesione sociale.”

