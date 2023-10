80 anni dal martirio di Norma Cossetto: il ricordo che non sbiadisce

Norma Cossetto e il suo martirio avvenuto 80 anni fa saranno ricordati Sabato7 ottobre alle ore 17 a Piacenza, con una toccante cerimonia di commemorazione. L’evento, organizzato dal Comitato a lei dedicato con il supporto del Comitato 10 Febbraio, si svolgerà nel parco dedicato proprio alla giovane martire istriana.

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, coinvolge non solo l’Italia, ma anche molti paesi esteri, tra cui Australia, Stati Uniti. Più di 400 città italiane hanno aderito a questo momento di ricordo, un numero che supera le già numerose partecipazioni degli anni passati.

Norma Cosetto un evento sempre più sentito a Piacenza

“Nel corso degli anni, l’evento si è consolidato sempre di più a Piacenza“, affermano gli organizzatori“Il fatto che questa sia la quinta volta che si svolge in questa zona testimonia l’importanza che il tema ha assunto nella nostra città. Grazie all’iniziativa del Comitato Norma Cosetto e alla sensibilità delle amministrazioni, sia passate che presenti, che sono coinvolte, siamo riusciti a rendere omaggio a Norma intitolando proprio il parco in cui si tiene l’evento. Inoltre, sulla panchina del parco è affissa una targa a ricordo delle vittime delle marocchinate.”

Norma Cosetto l’invito degli organnizzatori

Invitando la cittadinanza a partecipare, gli organizzatori concludono: “Sarebbe per noi un grande onore avere la cittadinanza ospite alla cerimonia di sabato, alle ore 17, per commemorare insieme la figura di Norma Cossetto e mantenere vivo il suo ricordo.”

Norma Cosetto commemorazione come messaggio di pace

Un’occasione importante per riflettere sulla vita di Norma Cossetto, spezzata troppo presto inoltre sarà un’opportunità per ricordare il suo coraggio e la sua determinazione nel resistere alle barbarie della guerra. L’evento, che coinvolge numerose città italiane ed estere, dimostra come Norma Cossetto sia diventata un simbolo di speranza e di lotta per la libertà. Piacenza sarà il palcoscenico perfetto per onorare la sua memoria e trasmettere un messaggio di pace e di rifiuto della violenza.